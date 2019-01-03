ФСБ подготовила план антитеррористической защиты храмов
Их предлагается оборудовать тревожными кнопками, системами оповещения и видеонаблюдения, а также противотаранными устройствами. Все организации должны будут охраняться сотрудниками общественных объединений. Кроме того, в опубликованном документе говорится, что храмы разделят на три категории с разными степенями защиты в зависимости от площади и числа прихожан
Комментарии7
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stopkran1969 03 января 2019 | 01:31
И закрыть на хер...
danko1 03 января 2019 | 01:37
stopkran1969: ФСБ будет защищать своих коллег в РПЦ, которые на Бога не надеются, т.к. служат кремлевскому божку. Власти нужны рабы.
Только дураков всё меньше посещать гундяевские торговые дома.
begly_ 03 января 2019 | 01:48
danko1:
Откуда известно про торговые дома, продаете на Гундяевской точке иконки и свечки?
wild_division 03 января 2019 | 02:07
begly_: Мразь ты подпиндосная и очень редкостная паскуда, шура. Где ты, там срач и говно.
zibex 03 января 2019 | 01:49
Обязательно надо рамки металлоискателей на всех входах поставить
salut__521 03 января 2019 | 01:50
Нам бы тож какие-нибудь тревожные пимпочки навесить на скрипучие дверки...
ваши заранее благодарные магнитогорские десятиэтажки и примкнувшие к ним сортиры с дырками на пока ещё не взорванных обоср...х досках
podwodnik 03 января 2019 | 02:27
А что были случаи таранных атак на храмы? У нас вроде и без всякой охраны в храмах более чем тихо.