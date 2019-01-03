Подозреваемый в шпионаже американец был задержан в гостинице «Метрополь» при получении секретных сведений
Это флеш-карта со списком всех сотрудников одного из российских ведомств, сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах. Утверждается, что гражданин США Пол Уилан вел разведывательную деятельность в течение 10 лет. Бывший морпех был задержан 28 декабря сотрудниками ФСБ. Его брат рассказал CNN, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу своего друга.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
salut__521 03 января 2019 | 01:42
Вечно в кожаных перчатках, чтоб не сделать отпечатков,
Жил в отеле «Метрополе» несовейский человек.
Мериканец в одиночку, преимущественно ночью,
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив.
А потом в нормальном свете, представали в черном цвете
Списки ведомства воришек, чем гордится быдлоколлектив.
aladdinov_01 03 января 2019 | 02:07
А я всегда говорил, что жидопендосы ну туууупые!!!! Флешками сцуко пользуюцца и не знают-не ведают, что даже на стареньком компе с первым пентиумом и винде-2000 вполне можно смастрячить список сотрудников любого ведомства со всеми ихними сожителями, со всеми пристрастиями и пороками, с описанием всех наколок ина всех частях тела, составить, заархивировать ворованным Винраром с пятидесятизнаковым паролем (не вламываемым) и перебросить за три секунды врагам с помощью Телеграма, который тоже взломать не удается. И даже не надо будет тратиться на дорогую флешку и явочную хазу в дорогом Метрополе. Но жидопендосы, как было сказано, туууупые, вот и попались. Так будет с каждым. Роисся, вперде!
kitaiss 03 января 2019 | 02:12
какая нахх флешка...бред сивого мерина...отправил с телефона на почтовый ящик или в облако...телефон в речку...дурку пиплу втюхивают плешивые...
kuzma36 03 января 2019 | 02:15
Интересно знать бы фамилию друга!
Не иначе как из пятой колонны! Мож Лева Пономарев??? Торгует секретами Родины,как островами!??
gena462 03 января 2019 | 02:16
Они и доказательства придумывают такие же, как в и отмазки "про шпиль".
jedong 03 января 2019 | 02:18
это блять боширов с петровым в 21 веке за флешкой с информацией в другую страну отправились бы, но не американский шпион ...
podwodnik 03 января 2019 | 02:21
Флеш-карта в закладке? Вроде 21-й век на дворе, а они всё чёрно-белое кино про шпионов крутят. Текстовый файл объёмом в 50 килобайт нынче можно переслать куда угодно без всякой необходимости в физическом контакте тысячью и одним способом.