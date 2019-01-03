Количество погибших при обрушении многоэтажного дома в Магнитогорске выросло до 33
На данный момент неизвестна судьба восьми человек, сообщили в МЧС. Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет рассматривает в качестве приоритетной версии взрыв бытового газа.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
thesonhuman 03 января 2019 | 01:46
Не может газ взорваться именно под Новый год. Нет сомнения что найдут кто причастен к этому. Это похоже на подрыв снарядов в одном направлении.