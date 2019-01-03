Международный проект по расследованию коррупции заинтересовался многомиллиардным имуществом В.Христенко и его жены
Международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности заинтересовался многомиллиардным имуществом Виктора Христенко и его жены Татьяны Голиковой. Бывший министр промышленности и торговли является владельцем полей для гольфа под Москвой и Петербургом, земля под которыми стоит миллиарды рублей. Об этом сообщается на сайте OCCRP со ссылкой на расследование «Новой газеты».
Бывший министр Христенко и вице-премьер Голикова, согласно декларации о доходах и имуществе, в 2017 году заработали 1,1 миллиона долларов США. Но этого все еще недостаточно, чтобы объяснить, как они приобрели значительный процент от трех роскошных гольф-клубов стоимостью в 360 миллионов долларов, — отмечает OCCRP. Христенко сообщил журналистам, что он приобрел акции за «символические суммы» и что российские гольф-клубы не являются прибыльными предприятиями.
До приобретения Христенко эти активы принадлежали людям и оффшорным компаниям, связанным с ChelPipe — крупным производителем труб. Компания попала под контроль Христенко, когда он был министром промышленности. Его сын работал в правлении компании, — сообщает OCCRP.
Христенко отрицает, что его связи с ChelPipe имели какое-либо отношение к покупке гольф-клубов. Его жена на просьбу о комментарии не ответила.
Комментарии10
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danko1 03 января 2019 | 00:21
Ну и какое дело этим миллиардерам, грабящим россиян, до жизни нищих по их вине?
Голикова только на бесполезном арбидоле заработала миллиарды, хотя коммерческой деятельностью чиновникам заниматься запрещено. Но ей, любительнице казино, много денег надо на Монте-Карло, где она завсегдатай.
danko_wurda 03 января 2019 | 00:52
danko1: бабка не сотрись. Монте Карло. Она.
polsan 03 января 2019 | 00:22
Лет через 30 никто не будет уже интересоваться больше откуда такое неравенство!
zemljanka 03 января 2019 | 00:26
Талантливые очень.
Грабители.
Лилипутины.
edun1952 03 января 2019 | 00:26
Путинобратия отсасывает значительную долю величия...
nepeanois 03 января 2019 | 00:27
"Его жена на просьбу о комментарии не ответила." - а потому что это она честным трудом насосала. и сам христенко с сыном неуинауаты
kp6ic 03 января 2019 | 00:27
кашмарят по-дикому. все. удивительная страна.
turrinn 03 января 2019 | 00:30
а сколько семейка могла бы заработать,
если бы не госслужба?
люди все силы служению стране отдают.
а тут, наезд за наездом...
vilingrad 03 января 2019 | 00:44
Новая знать старыми способами сношает стадо с погонялом «русский народ». Нравится это скоту, что ли...Лет 700уже, прямо во сне...
drtomsky 03 января 2019 | 00:52
Это кого-нибудь удивляет?
Мы позволяем стричь себя как баранов, вот они и стригут.
Будем молчать дальше - продолжат стрижку.
Разве им плохо?