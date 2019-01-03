Международный проект по расследованию коррупции заинтересовался многомиллиардным имуществом В.Христенко и его жены

Международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности заинтересовался многомиллиардным имуществом Виктора Христенко и его жены Татьяны Голиковой. Бывший министр промышленности и торговли является владельцем полей для гольфа под Москвой и Петербургом, земля под которыми стоит миллиарды рублей. Об этом сообщается на сайте OCCRP со ссылкой на расследование «Новой газеты».

Бывший министр Христенко и вице-премьер Голикова, согласно декларации о доходах и имуществе, в 2017 году заработали 1,1 миллиона долларов США. Но этого все еще недостаточно, чтобы объяснить, как они приобрели значительный процент от трех роскошных гольф-клубов стоимостью в 360 миллионов долларов, — отмечает OCCRP. Христенко сообщил журналистам, что он приобрел акции за «символические суммы» и что российские гольф-клубы не являются прибыльными предприятиями.

До приобретения Христенко эти активы принадлежали людям и оффшорным компаниям, связанным с ChelPipe — крупным производителем труб. Компания попала под контроль Христенко, когда он был министром промышленности. Его сын работал в правлении компании, — сообщает OCCRP.

Христенко отрицает, что его связи с ChelPipe имели какое-либо отношение к покупке гольф-клубов. Его жена на просьбу о комментарии не ответила.