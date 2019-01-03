США выясняют причины задержания американского подданного Пола Уилана в России
Об этом сообщил сегодня госсекретарь Майк Помпео. По его словам, этим занимаются сотрудники американского посольства в Москве, которые получили возможность встретиться с задержанным.
Как сообщалось, сотрудники ФСБ России задержали Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже. Уилан был задержан 31 декабря. Против него возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж». Брат Уилана Дэвид утверждает, что он приехал в Москву на свадьбу к другу. Газета Вашингтон Пост пишет, что Уилан отставной морпех. В 2008-ом году он был уволен из армии после того, как его уличили в воровстве.
Комментарии7
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serhio_25__ 03 января 2019 | 00:18
""США выясняют причины задержания американского подданного Пола Уилана в России"" - как на счет, что он шпион?
evial 03 января 2019 | 00:20
До жирафов быстрее доходит, чем до Помпео (или Помпея?). Десятки раз объясняли, что он арестован за шпионаж. А они все выясняют
georgij65 03 января 2019 | 00:24
В начале надо обстоятельно доложить по делу Бутиной. А посольству России в США проверить - не врут ли.
peresvet73 03 января 2019 | 00:24
Говорят его в гостинице задержали при передаче ему "носителя информации". Надо было подождать, пока он через границу прорываться не начал с флэшкой, отстреливаясь от пограничных собак.
fresh_breeze 03 января 2019 | 00:28
"Брат Уилана Дэвид утверждает, что он приехал в Москву на свадьбу к другу."
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Галимая легенда. Но, видимо, ничего лучше, чтобы оправдать поездку в Россию, в ЦРУ придумать не смогли.
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"В 2008-ом году он был уволен из армии после того, как его уличили в воровстве."
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За попытку украсть российские военные секреты, если таковая имела место, раньше, чем через двадцать лет, не уволят.
sklar39 03 января 2019 | 00:39
Что там выяснять. Взяли в заложники первого подходящего америкоса и всего делов. И теперь с нами опять разговаривают, просят и договариваются. Реалии современной международной политики России.
ara_1 03 января 2019 | 00:52
Так, не корысти ради, но хочу отметить, для редакции Эхо, что это увас, в России, все вы- "подданные" Путина. И в Беларуси, и в Туркмении, и, даже, в Великобритании с Канадой. Но последние- чисто технически. А вот в Штатах- нет "подданных Америки". Есть, и на поверку, оказалось много, "подданные Обамы", а остальные- Граждане США.