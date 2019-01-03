США выясняют причины задержания американского подданного Пола Уилана в России

Об этом сообщил сегодня госсекретарь Майк Помпео. По его словам, этим занимаются сотрудники американского посольства в Москве, которые получили возможность встретиться с задержанным.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России задержали Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже. Уилан был задержан 31 декабря. Против него возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж». Брат Уилана Дэвид утверждает, что он приехал в Москву на свадьбу к другу. Газета Вашингтон Пост пишет, что Уилан отставной морпех. В 2008-ом году он был уволен из армии после того, как его уличили в воровстве.