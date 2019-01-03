До 33 человек возросло число погибших при обрушении многоэтажки в Магнитогорске

Среди жертв трагедии – шестеро детей. Судьба еще 8 человек остается неизвестной, поиски продолжаются, — сообщает МЧС.

Состояние найденного под завалами дома в Магнитогорске 11-месячного Ивана Фокина остается тяжелым, однако угрозы ампутации ноги нет. Об этом «Эху Москвы» сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Как напомнил Рошаль, после обследования у ребенка было диагностировано обморожение и закрытая черепно-мозговая травма.