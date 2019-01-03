До 33 человек возросло число погибших при обрушении многоэтажки в Магнитогорске
Среди жертв трагедии – шестеро детей. Судьба еще 8 человек остается неизвестной, поиски продолжаются, — сообщает МЧС.
Состояние найденного под завалами дома в Магнитогорске 11-месячного Ивана Фокина остается тяжелым, однако угрозы ампутации ноги нет. Об этом «Эху Москвы» сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Как напомнил Рошаль, после обследования у ребенка было диагностировано обморожение и закрытая черепно-мозговая травма.
Комментарии3
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kottigr1 03 января 2019 | 00:24
Посмотрел видео с места трагедии в Магнитогорске. Что-то сразу много вопросов возникло как у бывшего строителя.
Странно, что плиты перекрытий и панели стен и перегородок разрушились в мелкое крошево, это возможно только при разовом обрушении конструкции. Совсем нет больших деталей несущих и ограждающих конструкций. Разрушение произошло из-за мгновенной потери опорной части в самом низу, на уровне первых этажей.
Под рухнувшим подъездом была арка для проезда автомашин. Причем опирались конструкции дома на массивные, железобетонные опорные колонны с таким же массивными, монолитными балками. После обрушения конструкций от них не осталось и следа. Произойти подобное одномоментное(то что оно было одномоментное видно по деформации и разрушениям панелей стен и плит перекрытия) обрушение стен и перекрытий конструкции могло только после синхронного подрыва данных железобетонных колонн. Обрушение произошло именно по этой причине.
j_partizan 03 января 2019 | 00:32
У оставшегося в живых ребёнка краш-синдром, возможно, в результате неграмотных действий спасателей. Предположительно, в ближайшее время разовьется почечная недостаточность, а также атрофия сдавленной конечности.
Почему электротехнический персонал обучают правилам оказания первой медицинской помощи, а спасателей получается что нет?
vilingrad 03 января 2019 | 00:46
Да, годик начался...