На Тверской улице в центре Москвы завершились трехдневные гуляния по случаю Нового года

Завтра с 6 часов вечера улицу откроют для проезда автомобилей. Сейчас здесь демонтируют праздничные конструкции. Как сообщает «Интерфакс», за три дня на Тверской прошло более четырехсот культурных мероприятий, трехсот уличных спектаклей, больше сотни концертов, а также мастер-классы и спортивные программы. Переулки, прилегающие к Тверской, будут открыты для автомобильного движения завтра с 9 часов вечера.