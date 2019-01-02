Телеведущий Николай Дроздов находится в больнице
Ведущий телепрограммы «В мире животных», профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Дроздов находится в больнице. Он сообщил в среду ТАСС что чувствует себя нормально и уже в четверг планирует выписаться и отправиться домой. «Ребро сломано. Ничего страшного, скоро заживет. Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов», — сказал Дроздов. По словам телеведущего, он нередко получает травмы. «Все время что-то делаешь, прыгаешь, зарядку делаешь… Завтра уже домой, не беспокойтесь», — добавил собеседник агентства, передает ТАСС.
Комментарии2
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tv_victim 02 января 2019 | 23:13
Такие люди должны жить вечно! Их некем заменить, никто не справится....
fresh_breeze 02 января 2019 | 23:17
Поправляйтесь, Николай Николаевич и долгие Вам лета!