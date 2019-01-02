Второй саммит США-КНДР пройдет в не столь отдаленном будущем, — об этом заявил Дональд Трамп
Второй саммит США-КНДР пройдет в не столь отдаленном будущем, — об этом заявил Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме. Трамп также рассказал, что получил «замечательное письмо» от лидера КНДР. Президент пошутил, что хотел бы поделиться посланием северокорейского лидера со СМИ. По версии главы государства, если бы в июне прошлого года не состоялась его встреча с Ким Чен Ыном, то «в Азии началась бы тотальная война», — сообщает ТАСС.
Ранее Трамп заявлял, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале 2019 года.
Комментарии3
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danko1 02 января 2019 | 23:10
Путина опять бортанули. Даже Ын уже не такой изгой, как он.
cromwel 02 января 2019 | 23:13
Наш облизывал кндр, а все зря. Токсичен наш очень
palm_coast 02 января 2019 | 23:14
Научит Трамп Ына мясо в рис своиму народу подкладывать, превращая их пресную кашу в жирный плов.