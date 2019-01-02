Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 31
Из-под завалов извлечены тела еще троих погибших. Судьба еще 10 человек остается неизвестной, — сообщает МЧС.
Работы по разбору завалов и поиску людей ведутся в четыре смены. Под завалы подается тепло при помощи специальных тепловых пушек. По ночам температура воздуха в Магнитогорске приближается к 20 градусам мороза.
Между тем, Росавиация попросила авиакомпании бесплатно перевезти в Магнитогорск родственников погибших и пострадавших при обрушении жилой многоэтажки. Об этом говорится в сообщении ведомства. По его данным, договоренность уже достигнута с компанией Аэрофлот, к перевозкам присоединилась также авиакомпания «Северный ветер».
Комментарии4
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norgemann 02 января 2019 | 23:15
31го утром по всем каналам объявляли что в подъезде 48 квартир и прописано 110 человек. Взрыв был в 6 часов утра когда все спали. Власти же настаивают что погибло всего около 40 человек и еще где то 10 спаслись. А где остальные 60 человек?
kottigr1 02 января 2019 | 23:20
norgemann: А где остальные 60 человек?
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Там же где и погибшие при пожаре в "Зимней вишне".. Проще занизить масштаб трагедии, чем отвечать за неё...
kottigr1 02 января 2019 | 23:15
Странно всё в этой трагедии..
Почему рухнул сразу весь подъезд от взрыва бытового газа ? Обычно выгорает только одна квартира или максимум вываливается наружу ограждающая панель стены..
Что за взорванная маршрутка рядом, вместе с пальбой ?
Почему прервали разбор завалов и дали погибнуть погребенным под ними ?
Дело темное...
anemon 02 января 2019 | 23:18
Не спасали первые двое суток. Ждали, что умрут?