Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 31

Из-под завалов извлечены тела еще троих погибших. Судьба еще 10 человек остается неизвестной, — сообщает МЧС.

Работы по разбору завалов и поиску людей ведутся в четыре смены. Под завалы подается тепло при помощи специальных тепловых пушек. По ночам температура воздуха в Магнитогорске приближается к 20 градусам мороза.

Между тем, Росавиация попросила авиакомпании бесплатно перевезти в Магнитогорск родственников погибших и пострадавших при обрушении жилой многоэтажки. Об этом говорится в сообщении ведомства. По его данным, договоренность уже достигнута с компанией Аэрофлот, к перевозкам присоединилась также авиакомпания «Северный ветер».