Американские пограничники применили слезоточивый газ против 150 мигрантов, которые пытались незаконно перейти границу
Американские пограничники применили слезоточивый газ против 150 нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно перейти границу возле мексиканского города Тихуана. В этом месте граница защищена стеной. Пограничники утверждают, что применили газ только после того, как мигранты начали кидать в них камни. Группу людей американские власти назвали разъяренной толпой. Между тем, журналист агентства Ассошиэйтед Пресс, бывший на месте событий утверждает, что камни начали кидать уже после применения газа, — сообщает Би-би-си.
Комментарии1
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palm_coast 02 января 2019 | 23:09
Стенку надо быстрей ставить от нарушителей границы, а не транжирить деньги на газ в ихние наглые рожи..