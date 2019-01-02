Хоккеист Олег Сапрыкин отрицает, что устроил дебош на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву
«Никакой драки не было, я никого не бил и не трогал – ни соседей, ни, Боже упаси, стюардесс. Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе, и вдруг, неожиданно, приземлились в Воронеже», — цитирует Сапрыкина Спорт-Экспресс. При этом хоккеист подтвердил, что у него был словесный конфликт с одним из пассажиров, а также признал, что, возможно, вел себя «шумновато». Но все-таки был праздник – Новый год. Ранее сообщалось, что самолет запросил экстренную посадку в Воронеже из-за пьяного дебоша на борту. Сапрыкина сняли с рейса, в отношении него был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
omichka 02 января 2019 | 22:35
Я как раненый зверь напоследок шутил
gordy 02 января 2019 | 22:49
"Хоккеист Олег Сапрыкин отрицает, что устроил дебош на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву"
А то Мамаев с Кокориным ужо нагрели для него шконку?
cromwel 02 января 2019 | 22:36
Когда сильно нажрешься действительно потом ничего не помнишь
kottigr1 02 января 2019 | 22:37
При систематическом употреблении мельдония опасайтесь побочных эффектов.. !!!
nepeanois 02 января 2019 | 23:04
kottigr1: мозги отшибает, очевидно. ну, если они были, разумеется
viktorova 02 января 2019 | 22:51
- Дебош, дебош. Какой ещё дебош? Нет у вас методов против Олега Сапрыкина...
tv_victim 02 января 2019 | 22:59
"Это был не я, это был одноногий темнокожий человек!"
"Маска". Фильм.
palm_coast 02 января 2019 | 22:59
Да стюардессы сами виноваты., пообтянут свои попки коротенькими юбками, что аж трусики выглядывают, да разрез на блузке, что аж груди лежат на одном подносе со стаканами... Тут любой не вынесет, тем более хоккеист у которого темперамент от одного женского голоса зашкаливает в опасную зону противника..
tv_victim 02 января 2019 | 23:05
"— Этот… потерпевший… открыл дверь, а Валико джан… подсудимый… сказал: «Здравствуй, дорогой». А потерпевший сказал: «Извините, я туалет хочу…» А она… выскочился на улицу и кричала «милиция, милиция…». А я сказал: «Валик-джан, пошли домой»… и пошли...
— Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему?
— Конечно, не наносил! Он пошёл туалет, а Валик-джан не смог дверь сломать…"
"Мимино". Фильм.