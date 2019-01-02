"Хоккеист Олег Сапрыкин отрицает, что устроил дебош на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву"

«Никакой драки не было, я никого не бил и не трогал – ни соседей, ни, Боже упаси, стюардесс. Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе, и вдруг, неожиданно, приземлились в Воронеже», — цитирует Сапрыкина Спорт-Экспресс. При этом хоккеист подтвердил, что у него был словесный конфликт с одним из пассажиров, а также признал, что, возможно, вел себя «шумновато». Но все-таки был праздник – Новый год. Ранее сообщалось, что самолет запросил экстренную посадку в Воронеже из-за пьяного дебоша на борту. Сапрыкина сняли с рейса, в отношении него был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».