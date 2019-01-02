Один из крупнейших в мире контейнеровозов MSC Zoe минувшей ночью потерял около 270 контейнеров во время шторма
Один из крупнейших в мире контейнеровозов MSC Zoe минувшей ночью потерял около 270 контейнеров во время шторма в Северном море. Как сообщает РБК, в нескольких контейнерах находились ядовитые и взрывоопасные вещества, в остальных – плазменные панели, игрушки и мебель. Часть контейнеров вынесло на побережья Голландских островов. Часть груза оказалась на берегу немецкого острова Боркум. Сухогруз следовал из Португалии в Германию.
Комментарии6
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lager23 02 января 2019 | 22:41
Человек ничтожен в этом мире, мы должны всегда помнить об этом и быть великодушными друг к другу... разве я не прав, в отличии от кремлядей, считающих, что мир крутится вокруг них?
socialism 02 января 2019 | 22:57
lager23: Ну что же вы, начали верно, за здравие, а закончили враньём и клеветой. Неужели не знаете, кто на самом деле считает, что весь мир крутится вокруг них? Они это не только не скрывают, но заявляют с самых высоких трибун о своей исключительности.
Так что не надо путать Кремль с заокеанским Белым домом.
lager23 02 января 2019 | 22:58
socialism: у вас паранойя, а у них первая экономика мира, не более того!
doubleman 02 января 2019 | 22:47
во всем виноват Навальный. Это он перепрятывал украденный кировский лес и перегрузил теплоход.
palm_coast 02 января 2019 | 22:51
А говорят про какой то европорядок. Европейское разгильдяйство это, а никакой не порядок. Они что, ни знали что на море шторм бывает? А евроремонт дело хорошее, многим нравится в нем все., кроме цены на него.
fresh_breeze 02 января 2019 | 23:21
"в нескольких контейнерах находились ядовитые и взрывоопасные вещества, в остальных – плазменные панели, игрушки и мебель"
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Теперь ни взорвать кого-нибудь, ни отравить, ни поиграться на досуге.