Президент США Дональд Трамп заявил, что, по сути, уволил главу Пентагона Джеймса Мэттиса в прошлом году
Об этом он сказал во время заседания своего кабинета в Белом доме. Ранее Мэттис в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть свой пост из-за расхождений во взглядах с президентом.
Комментарии5
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palm_coast 02 января 2019 | 22:45
Расхождения во взглядах можно иметь, если министр обороны вместе с президентом подглядывают в окно женской бани, а когда вопрос касается армии, то взгляд должен быть таким же, как и у главнокомандующего.
master_superanalitik 02 января 2019 | 22:51
palm_coast:
Президент Трамп и негр Обама должны понять, что нельзя править Миром в одну харю. Американцы должны написать в своей Конституции: "НАВЕКИ С МОСКВОЙ! НАВЕКИ С РУССКИМ НАРОДОМ!"
gordy 02 января 2019 | 23:01
"Президент США Дональд Трамп заявил, что, по сути, уволил главу Пентагона Джеймса Мэттиса в прошлом году"
Вроде, год свиньи, а он петушится?
palm_coast 02 января 2019 | 23:06
master_superanalitik:
Изберете Трампа на второй срок, тогда можно будет и поднять твой вопрос, Колян!
fresh_breeze 02 января 2019 | 23:04
Мэттис может и не зажёг.
И Тиллерсон тоже.
Но кто их выбрал? Кто назначил их на эти важные посты? У кого такая "феноменальная" кадровая интуиция, скажи нам, Дональд?
Но самый большой прикол ждёт нас впереди. Поставить Помпео госсекретарём — это вообще клиника.