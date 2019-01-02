Издание «StarHit» сообщает о смерти известного музыканта Криса Кельми
Ему было 63 года. По словам источника, артист умер 1 января в своем доме в Подмосковье. Брат певца, как говорится в публикации, рассказал, что бывшая жена Людмила навещала Криса Кельми 30 декабря. С тех пор он не выходил на связь. Ранее сам Кельми рассказывал журналистам о своей алкогольной зависимости, а также о том, что из-за опасения за свое здоровье заранее написал завещание, согласно которому все его имущество должно достаться бывшей жене и сыну.
Комментарии6
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lenin3 02 января 2019 | 22:59
Ночное рандеву-час разлуки...
tv_victim 02 января 2019 | 23:02
Все, всем расслабиться! Больше ЭТО не будет гонять пьяным за рулем!
in_cat_we_trust 02 января 2019 | 23:06
tv_victim: жертвы путинизма: кто-то тупеет, а кто-то пьёт. Причём иным безопаснее пешком не ходить, чем иным ездить
in_cat_we_trust 02 января 2019 | 23:03
Прощай, Крис
kitaiss 02 января 2019 | 23:05
бухать, не есть хорошо...лёгкие деньги...
rus095 02 января 2019 | 23:15
Как певец он кончился еще лет 20 назад, как человека не знал. Мир его душе.