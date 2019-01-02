Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования России в связи с трагедией в Магнитогорске

Текст опубликован на сайте главы государства. Ранее свои соболезнования всем, кого затронула магнитогорская трагедия, выразили главы МИД Финляндии и Латвии Тимо Сойни и Эдгарс Ринкевичс, а также президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана – Ильхам Алиев, и Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов.