Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования России в связи с трагедией в Магнитогорске
Текст опубликован на сайте главы государства. Ранее свои соболезнования всем, кого затронула магнитогорская трагедия, выразили главы МИД Финляндии и Латвии Тимо Сойни и Эдгарс Ринкевичс, а также президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана – Ильхам Алиев, и Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов.
Комментарии4
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master_superanalitik 02 января 2019 | 22:47
Этот засранец Дуда думает, что за это соболезнование ему простят снос наших памяьников в Польше. Думает, что ему простят снос православных храмов ляхами. Именно поэтому свидомиты стали сносить все русское на Украине, так как Россия не наказала за беспредел ляхов. Этому не бывать! Соболезнование соболезнованием, а отвечать придется!
kotvinder2 02 января 2019 | 22:50
master_superanalitik: Срань лицемерная Дуда, облизыватель американских жоп до кристальной чистоты.
salhomir__murza 02 января 2019 | 22:57
Доиграется Дуда, что Россия натравит бандеровских головорезов на мирные польские города.
nokola 02 января 2019 | 23:09
Респект Дуде. Он мне очень не нравится по многим позициям, но сочувствие родственникам жертв трагедии - это нормальный человеческий поступок.