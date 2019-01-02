Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 31
Из-под завалов извлечены тела еще троих погибших. Судьба еще 10 человек остается неизвестной, — сообщает МЧС.
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Из-под завалов извлечены тела еще троих погибших. Судьба еще 10 человек остается неизвестной, — сообщает МЧС.
Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...
Комментарии6
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kottigr1 02 января 2019 | 22:34
Не хотел Вова праздник россиянам портить, поэтому трупы отложили на после..
igor919191 02 января 2019 | 23:03
kottigr1: Гнида ты хохлобандеровская. Сдохнеш и доброго слова не скажут люди.
kottigr1 02 января 2019 | 23:08
igor919191: С каких пор путинские прокладки считают за людей ?
arkadiy48 02 января 2019 | 23:13
kottigr1: Вовочка пока вас ,хохлобандер,имеет по полной...поросёнка,яйценюха и логопеда с справкой из дурдома. Хероям- -сало!
kottigr1 02 января 2019 | 23:18
arkadiy48: Молодец ! Теперь беги в лес собирать бесплатный валежник, пока Вова не передумал..
grs_alx_112018 02 января 2019 | 23:13
Чудес не бывает - если на вчерашний и сегодняшний день без вести пропавшими числилось около 40 человек, то после полной разборки завалов и поднимут примерно 40.
ТО что извекли полуобмороженного ребенка с травмами - вот это чудо, а вот что ни в Челябинске ни Екатиренбурге нет оборудования и спецов для его и других спасения - это позор.
Погано еще и другое - за истекший год произошло более 26 подобных случаев - информационный вакуум.