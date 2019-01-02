Российские миллиардеры за минувший год потеряли почти 6 миллиардов долларов
Об этом сообщает агентство Bloomberg. Всего в рейтинге 500 богатейших людей мира, составленным агентством, оказалось 25 россиян. В тройку тех, кто понес наибольшие потери, входит владелец Реновы Виктор Вексельберг, президент уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и основной владелец Северстали Алексей Мордашов. Между тем, некоторым бизнесменам удалось существенно преумножить капитал. Среди них – совладелец Лукойла Вагит Алекперов и совладельцы Новатэка Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Самым богатым россиянином признан один из основных владельцев Норникеля Владимир Потанин. Его состояние Bloomberg оценивает почти в 20 миллиардов долларов.
Экономист Сергей Алексашенко считает, что это связано с ценами на природные ресурсы и санкциями.
Алексашенко добавил, что список потерь миллиардеров может меняться в зависимости от того, что кто-то кому-то чего-то продал или куда-то уехал и поменял резиденцию.
Комментарии13
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tv_victim 02 января 2019 | 22:08
Бе-е-е-едненькие... Ничего, пенсы скинутся им на воспомощенствование, они ж теперь разбогатели! Неспроста же пенсионное ограбление затеяно!
kottigr1 02 января 2019 | 22:13
tv_victim: Ничего страшного.. Путин уже поднял налоги для бедных, что бы богатые вернули своё...
danko1 02 января 2019 | 22:17
kottigr1: Сейчас Ротенберг десятки миллиардов на строительстве моста на Сахалин и подъездные пути к Крымскому освоит и на 1-ое место выйдет.
Хотя подозреваю, что официальные миллиарды намного меньше скрытых в офшоре.
gordy 02 января 2019 | 22:47
"Российские миллиардеры за минувший год потеряли почти 6 миллиардов долларов"
Этих не жалко: порадуемся за тех, кто те миллиарды нашёл?
polsan 02 января 2019 | 22:12
Больше всех им сочувствуют 20 миллионов россиян, живущих за чертой бедности!
ura_123 02 января 2019 | 22:22
polsan: 22300000 россиян проживающих за чертой бедности,так и не дождавшихся 25000000 высокопроизводительных рабочих мест обещанных в мае 2012 года великим путэным!
veganfckelby 02 января 2019 | 22:12
А где потеряли? Пойду поищу! Мож они потеряли а я найду!
vla7815 02 января 2019 | 22:12
Да и в рот им киллограм дуста, блин, сцуко Б...........ь. .................
ura_123 02 января 2019 | 22:19
Ай,может СМСками скинемся на бедность этим несчастным миллиардерам?
kirill_zindermann 02 января 2019 | 22:20
Пенсионеры вы слышали? Что вам стоит ещё на пару лет возраст переставить, а людям лишняя копеечка...
annacrimea 02 января 2019 | 22:22
А что так? Вам же ж санкции на пользу были. Или забыли что нельзя одновременно и рыбку съесть и куда-то сесть?
lager23 02 января 2019 | 22:24
Интересно, сколько потерял Путен, ....наверное, больше всех!
malanoff 02 января 2019 | 22:36
Только не переезжайте на дачи к Путину. Там везде один Песков.