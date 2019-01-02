Спасатели извлекли тело четвертого ребенка – мальчика – из-под завалом в дома в Магнитогорске

Число погибших увеличилось до 28 человек. Судьба еще 13 человек остается неизвестной.

Разбор завалов на месте обрушения подъезда продолжается. Поисковые группы достают из-под обломков здания все новые тела. Большинство из них уже удалось опознать. Пять человек госпитализированы. В их числе – 11-месячный младенец, которого обнаружили накануне. Он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. По словам медиков, вероятность найти под завалами выживших сейчас невысока. Всему виной низкие температуры. В городе 15 градусов мороза, по ночам столбик термометра опускается ниже -20.

Параллельно с разбором завалов специалисты осматривали другие части поврежденного здания. Техническое обследование показало, что девять подъездов из двенадцати для проживания безопасны. При этом опасность обрушения конструкций на месте взрыва сохраняется. Как сообщалось ранее, одну из стен пришлось демонтировать, так как она вибрировала и угрожала обрушиться на спасателей. Экстренные службы с помощью тяжелой техники убирают плиты, нависшие над местом происшествия.

Неподалеку дома образовался стихийный мемориал, куда жители города несут цветы.

В качестве приоритетной власти называют версию о взрыве бытового газа. Однако ряд местных изданий со ссылкой на источники распространил информацию о возможном теракте.