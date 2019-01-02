Скончался известный музыкант Крис Кельми
Ему было 63 года. Об этом сообщает РИА Новости. Издание СтарХит уточняет, что артист умер 1 января в своем доме в Подмосковье. Брат певца рассказал, что бывшая жена Людмила навещала Криса Кельми 30 декабря. С тех пор он не выходил на связь. Ранее сам Кельми рассказывал журналистам о своей алкогольной зависимости, а также о том, что из-за опасения за свое здоровье заранее написал завещание, согласно которому все его имущество должно достаться бывшей жене и сыну.
Уходит поколение русского рока, сказал «Эху Москвы» музыкальный критик Артемий Троицкий.
В настоящее время устанавливается причина смерти, однако криминальной составляющей в ней нет", — сказал собеседник ТАСС.
Крис Кельми был автором и исполнителем таких хитов, как «Усталое такси», «Ночное рандеву», а также «Замыкая круг».
Кельми был также автором музыки к мультфильму «Пес в сапогах».
Комментарии7
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zapadnay 02 января 2019 | 22:09
Зависимость оказалась сильнее желания жить. Жаль, талантливый человек был, хорошие песни написал.
in_cat_we_trust 02 января 2019 | 22:42
zapadnay: при ботоксном только бухать и остаётся. Нах такая жизнь?
norgemann 02 января 2019 | 22:10
Лечение в Таиланде не пошло на пользу.
neyexo 02 января 2019 | 22:23
В общем я понимаю, что на пенсию лучше не рассчитывать - и не отчислять
tv_victim 02 января 2019 | 22:23
Осподя! И чо? Ну попел что-то такое, о чем и вспомнить неловко, но поизображал звездуна, мало ли такого по Земле шарится? Ну меньше на одного алкаша будет ездить пьяными, Земля не перевернется!
in_cat_we_trust 02 января 2019 | 23:01
tv_victim: ты же шаришься, ватой трясёшь. Таким ходить-то противопказано, не то, что ездить
malanoff 02 января 2019 | 22:24
Совсем молодой был. При Путине даже на пенсии не успел бы пожить.