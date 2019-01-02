Скончался известный музыкант Крис Кельми

Ему было 63 года. Об этом сообщает РИА Новости. Издание СтарХит уточняет, что артист умер 1 января в своем доме в Подмосковье. Брат певца рассказал, что бывшая жена Людмила навещала Криса Кельми 30 декабря. С тех пор он не выходил на связь. Ранее сам Кельми рассказывал журналистам о своей алкогольной зависимости, а также о том, что из-за опасения за свое здоровье заранее написал завещание, согласно которому все его имущество должно достаться бывшей жене и сыну.

Уходит поколение русского рока, сказал «Эху Москвы» музыкальный критик Артемий Троицкий.

В настоящее время устанавливается причина смерти, однако криминальной составляющей в ней нет", — сказал собеседник ТАСС.

Крис Кельми был автором и исполнителем таких хитов, как «Усталое такси», «Ночное рандеву», а также «Замыкая круг».

Кельми был также автором музыки к мультфильму «Пес в сапогах».