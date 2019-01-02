Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Он также призвал вернуть корабли, задержанные во время этого инцидента. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Президенты России и Франции разговаривали по телефону. Они также обсудили проблему сирийского урегулирования.
Комментарии3
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gelont 02 января 2019 | 21:46
Чтобы не было " как в Париже " . Макрон понимает , что великая империя немыслима без пленных и рабов ?
zapadnay 02 января 2019 | 21:48
Сначала обнимашки, потом призывашки. Надо как-то определиться.
ura_123 02 января 2019 | 21:52
gelont: Скорее Макрон тонко,по французски намекнул на новые санкции в связи с инцидентом в проливе.