Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Он также призвал вернуть корабли, задержанные во время этого инцидента. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Президенты России и Франции разговаривали по телефону. Они также обсудили проблему сирийского урегулирования.