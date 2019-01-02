Тела 28 погибших извлечены из-под завалов обрушившейся многоэтажки в Магнитогорске

Из них четверо детей. Об этом сообщает МЧС. Тела 21 погибшего опознаны. Работы по разбору завалов и поиску людей ведутся в четыре смены. Под завалы подается тепло при помощи специальных тепловых пушек. По ночам температура воздуха в Магнитогорске приближается к 20 градусам мороза.