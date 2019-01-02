Издание «StarHit» сообщает о смерти известного музыканта Криса Кельми

Ему было 63 года. По словам источника, артист умер 1 января в своем доме в Подмосковье. Брат певца, как говорится в публикации, рассказал, что бывшая жена Людмила навещала Криса Кельми 30 декабря. С тех пор он не выходил на связь. Ранее сам Кельми рассказывал журналистам о своей алкогольной зависимости, а также о том, что из-за опасения за свое здоровье заранее написал завещание, согласно которому все его имущество должно достаться бывшей жене и сыну.