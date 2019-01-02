Издание «StarHit» сообщает о смерти известного музыканта Криса Кельми
Ему было 63 года. По словам источника, артист умер 1 января в своем доме в Подмосковье. Брат певца, как говорится в публикации, рассказал, что бывшая жена Людмила навещала Криса Кельми 30 декабря. С тех пор он не выходил на связь. Ранее сам Кельми рассказывал журналистам о своей алкогольной зависимости, а также о том, что из-за опасения за свое здоровье заранее написал завещание, согласно которому все его имущество должно достаться бывшей жене и сыну.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
cromwel 02 января 2019 | 21:27
Жаль. Неплохой дядька был. Пил правда нещадно. Пусть земля ему будет пухом.
igorrrpadlowitchs 02 января 2019 | 21:37
cromwel: обычно в борьбе человека с бухлом- бухло одерживает верх.
zapadnay 02 января 2019 | 21:45
cromwel:
Лечился, но увы... много раз бывал на грани. Жаль, зависимость оказалась сильнее желания жить.
kotvinder2 02 января 2019 | 21:50
zapadnay: 63 года пожил, уже неплохо. Вполне укладывается в статистику.
kuchumka 02 января 2019 | 21:30
Хороший человек и певец, жалко сбухался.
piterrr 02 января 2019 | 21:39
Замыкая круг...
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 02 января 2019 | 21:43
piterrr: Ночное рандеву...