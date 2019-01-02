Американские пограничники применили слезоточивый газ против 150 нелегальных мигрантов
Американские пограничники применили слезоточивый газ против 150 нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно перейти границу возле мексиканского города Тихуана. В этом месте граница защищена стеной. Пограничники утверждают, что применили газ только после того, как мигранты начали кидать в них камни. Группу людей американские власти назвали разъяренной толпой. Между тем, журналист агентства Ассошиэйтед Пресс, бывший на месте событий утверждает, что камни начали кидать уже после применения газа, — сообщает Би-би-си.
Комментарии5
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wild_division 02 января 2019 | 21:06
Пиндоские нацисты.
raffal 02 января 2019 | 21:45
wild_division: Пиндоские нацисты.
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Нацисты? Интересно, что делали бы российские пограничники при попытке массового прорыва государственной границы Российской Федерации? Ограничились бы слезоточивым газом?
macclarren 02 января 2019 | 21:19
Надо было оружие против этих мигрантов применять. Ибо для этого мигрантского отстоя только язык оружия понятен и демократически оправдан!
neyexo 02 января 2019 | 21:23
Камни и до и после.
Демократы считают, что их нужно впустить - достойные новые члены общества
cromwel 02 января 2019 | 21:24
За то у нас москаа полна этими уродами. Плюнуть некуда везде эти паразиты.
Дворник- киргиз у меня во дворе хвастался вчера что он тоже получил российское гражданство. Сейчас получит московскую прописку и уйдет из дворников