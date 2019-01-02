Американские пограничники применили слезоточивый газ против 150 нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно перейти границу возле мексиканского города Тихуана. В этом месте граница защищена стеной. Пограничники утверждают, что применили газ только после того, как мигранты начали кидать в них камни. Группу людей американские власти назвали разъяренной толпой. Между тем, журналист агентства Ассошиэйтед Пресс, бывший на месте событий утверждает, что камни начали кидать уже после применения газа, — сообщает Би-би-си.