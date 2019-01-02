Хоккеист Олег Сапрыкин отрицает, что устроил дебош на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву
«Никакой драки не было, я никого не бил и не трогал – ни соседей, ни, Боже упаси, стюардесс. Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе, и вдруг, неожиданно, приземлились в Воронеже», — цитирует Сапрыкина Спорт-Экспресс. При этом хоккеист подтвердил, что у него был словесный конфликт с одним из пассажиров, а также признал, что, возможно, вел себя «шумновато». Но все-таки был праздник – Новый год. Ранее сообщалось, что самолет запросил экстренную посадку в Воронеже из-за пьяного дебоша на борту. Сапрыкина сняли с рейса, в отношении него был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».
Комментарии6
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vis_a_vis 02 января 2019 | 21:11
"Ой, где был я вчера - не найду, хоть убей!
Только помню, что стены - с обоями..."
eduard1958 02 января 2019 | 21:15
Дебос,дебос...Какой дебос? Нет у вас методов против Олега Сапрыкина.
cromwel 02 января 2019 | 21:16
А нет у вас методов против Кольки Сапрыкина! Докажи, начальник. Ха ха ха( х/ф место встречи изменить нельзя)
dunai10 02 января 2019 | 21:27
cromwel: eduard1958: " Нет у вас методов против КОСТИ Сапрыкина !"
mailman 02 января 2019 | 21:24
давайте его к этим двум дебилам-футболистам
yazva_sibirskaya 02 января 2019 | 21:36
Еще по одному дебилу нары плачут...