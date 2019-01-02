Один из крупнейших в мире контейнеровозов MSC Zoe минувшей ночью потерял около 270 контейнеров во время шторма в Северном море. Как сообщает РБК, в нескольких контейнерах находились ядовитые и взрывоопасные вещества, в остальных – плазменные панели, игрушки и мебель. Часть контейнеров вынесло на побережья Голландских островов. Часть груза оказалась на берегу немецкого острова Боркум. Сухогруз следовал из Португалии в Германию.