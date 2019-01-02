Один из крупнейших в мире контейнеровозов MSC Zoe минувшей ночью потерял около 270 контейнеров во время шторма
Один из крупнейших в мире контейнеровозов MSC Zoe минувшей ночью потерял около 270 контейнеров во время шторма в Северном море. Как сообщает РБК, в нескольких контейнерах находились ядовитые и взрывоопасные вещества, в остальных – плазменные панели, игрушки и мебель. Часть контейнеров вынесло на побережья Голландских островов. Часть груза оказалась на берегу немецкого острова Боркум. Сухогруз следовал из Португалии в Германию.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
malanoff 02 января 2019 | 21:21
В челябинской области рабочая обстановка. Падают дома , взрываются микроавтобусы , за кем-то кто-то гоняется по городу Магнитогорску,стреляют, в поле ставят палатку президента РФ , спасенного мальчика в мороз несут почти голым. Ужас какой-то.Ну давайте мы не будем мешать людям жить их жизнью. Это нашему глазу видимо непривычно как-то.
malanoff 02 января 2019 | 21:28
Назойливая реклама уносит комментарии совсем в другие сферы новостей . Я их понимаю , пытаются люди заработать вместе с ЭХО. А страдаем мы , те , которые и так-то лишены Конституции.