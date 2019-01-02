Губернатор Челябинской области заявил, что между обрушением дома и взрывом микроавтобуса в Магнитогорске нет связи
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что между обрушением жилого дома и взрывом микроавтобуса в Магнитогорске нет никакой связи. «Не верьте этим слухам, это череда обстоятельств, которые внешне выглядят связанными между собой, а вообще все по-другому», — сказал губернатор. Ранее региональное издание Znak.com и 74.ру написали со ссылкой на источники, что микроавтобус, в котором находились 3 человека, сгорел 1 января в результате перестрелки силовиков с террористами, которые якобы были причастны к взрыву в многоэтажке в Магнитогорске.
Комментарии12
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danko1 02 января 2019 | 21:03
Губернатору виднее, если он участвовал в организации этих терактов.
malanoff 02 января 2019 | 21:24
danko1: В челябинской области рабочая обстановка. Падают дома , взрываются микроавтобусы , за кем-то кто-то гоняется по городу Магнитогорску,стреляют, в поле ставят палатку президента РФ , спасенного мальчика в мороз несут почти голым. Ужас какой-то.Ну давайте мы не будем мешать людям жить их жизнью. Это нашему глазу видимо непривычно как-то.
zapadnay 02 января 2019 | 21:51
malanoff:
Можно заявлять сколько угодно. Поверят ли, вот в чем вопрос?
uhovostro 02 января 2019 | 21:05
Действительно нет никакой связи! Ну, вообще никакой. Ну, вот абсолютно. Ну, ни капельки нет. Ну, падлой буду...
astet 02 января 2019 | 21:22
uhovostro: а стрельба по горящей маршрутке -
это праздничный салют, так Дубровский?
ki000999 02 января 2019 | 21:05
Доверия российским властям на всех уровнях - Абсолютный НОЛЬ!!!
vis_a_vis 02 января 2019 | 21:26
ki000999: Какое может быть доверие после "рязанского сахара"?
neon999 02 января 2019 | 21:06
И несколько грузовиков солдат привезли потому что нет связи.
https://twitter.com/gsl2k10/status/1080475460902010880
neitral_n 02 января 2019 | 21:12
А как на самом деле "по-другому" - не сказал! Как создать интригу? Завтра расскажу....
novyrusich 02 января 2019 | 21:18
В реальности все совсем не так как действительности.
Губернатор знает это точно,
Но ФСБ молчит.
vinokur 02 января 2019 | 21:27
В то, что он заявил, верю.
В то, ЧТО он заявил, не верю.
Великий могучий русский язык.
cromwel 02 января 2019 | 21:30
Нвдо Челябинской области нахер газ перекрыть. Неумеют пользоваться.