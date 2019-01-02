Росавиация попросила авиакомпании бесплатно перевезти в Магнитогорск родственников погибших и пострадавших при обрушении жилой многоэтажки. Об этом говорится в сообщении ведомства. По его данным, договоренность уже достигнута с компанией Аэрофлот, к перевозкам присоединилась также авиакомпания «Северный ветер».