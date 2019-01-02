Росавиация попросила авиакомпании бесплатно перевезти в Магнитогорск родственников погибших и пострадавших
Росавиация попросила авиакомпании бесплатно перевезти в Магнитогорск родственников погибших и пострадавших при обрушении жилой многоэтажки. Об этом говорится в сообщении ведомства. По его данным, договоренность уже достигнута с компанией Аэрофлот, к перевозкам присоединилась также авиакомпания «Северный ветер».
Комментарии5
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vla7815 02 января 2019 | 21:06
А чё эта Росавивация сама на себя эту миссию не возьмет ???? Жмотится , блин ????
zonda_3 02 января 2019 | 21:46
vla7815:
Скажем так - формально у Росавиации своих бортов нет, но, могли легко задействовать госаэрокомпании, военный флот, чиновничий парк
bradis 02 января 2019 | 21:11
Как не стыдно! Государство просит частников перевезти родственников погибших! Это при том, что государство ДОЛЖНО было уберечь их от взрыва, на то оно и создано, иначе на хрен людям объединяться в государство? Миллиарды на безопасность выделяются, неизвестно куда улетают.
Блин, я кажется произнес слово "совесть"? О чем это я?
cromwel 02 января 2019 | 21:21
Позорище! Дружки вована тащут миллиардами, а государчтво на билет несчастным людям выпрашивает. Хороший же режим мы построили за двадцать лет.
valtameri 02 января 2019 | 21:42
А у государства денег нет? или карман государства приватизирован?