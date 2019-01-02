Число погибших в результате обрушения дома в Магнитогорске увеличилось до 27

Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Тела 27 погибших извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области в среду вечером. «27 тел погибших извлечены. Из них дети — трое, женщин -14, мужчин-10», — сговорится в сообщении, передает «Интерфакс».