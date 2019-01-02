Число погибших в результате обрушения дома в Магнитогорске увеличилось до 27
Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Тела 27 погибших извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области в среду вечером. «27 тел погибших извлечены. Из них дети — трое, женщин -14, мужчин-10», — сговорится в сообщении, передает «Интерфакс».
Комментарии2
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good_water 02 января 2019 | 20:42
Беда, слов нет.
buva53 02 января 2019 | 20:49
А перевозчики сахара в Газели за наградами небось ехали... Но дырочки под награды оказались больше, чем они ожидали...