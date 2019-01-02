На Рождество москвичей ожидают морозы
Об этом сообщает центр погоды Фобос. Серьезное похолодание ожидается в ночь с 6 на 7 января. В Москве будет -15-17, по области – до -20. Днем температура установится на уровне 12 градусов ниже нуля.
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Об этом сообщает центр погоды Фобос. Серьезное похолодание ожидается в ночь с 6 на 7 января. В Москве будет -15-17, по области – до -20. Днем температура установится на уровне 12 градусов ниже нуля.
Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...
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