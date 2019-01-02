Российский лыжник Александр Устюгов завоевал бронзу в масс-старте на этапе престижной многодневки «Тур де Ски»
Ему не помешал даже тот факт, что в самом начале гонки он сломал лыжную палку и потерял немало времени. Стартовав со второго места, Устюгов оказался на 45 за восемь километров до конца забега. Однако, буквально за километр до конца гонки, он смог увеличить скорость и закончил третьим, — сообщает Газета.ру.
Комментарии1
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kuchumka 02 января 2019 | 20:36
Молодец! Поздравляю русского парня с победой!