Российский лыжник Александр Устюгов завоевал бронзу в масс-старте на этапе престижной многодневки «Тур де Ски»

Ему не помешал даже тот факт, что в самом начале гонки он сломал лыжную палку и потерял немало времени. Стартовав со второго места, Устюгов оказался на 45 за восемь километров до конца забега. Однако, буквально за километр до конца гонки, он смог увеличить скорость и закончил третьим, — сообщает Газета.ру.