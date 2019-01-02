16 стран потребовали от ВАДА как можно скорее принять решение по статусу Российского антидопингового агентства
В заявлении, направленном во Всемирную антидопинговую организацию говорится, что сотрудничество РУСАДА и ВАДА подтверждается, однако без данных от Московской антидопинговой лаборатории «может быть только один результат». В этой связи ВАДА просит не откладывать больше рассмотрение этого вопроса. Заявление поддержали, в том числе, Антидопинговое агентство США, Германии, Франции и Японии, — сообщает МК.
Комментарии17
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igorrrpadlowitchs 02 января 2019 | 20:37
Всё- довыёживались рашкованы!
mikr 02 января 2019 | 21:06
igorrrpadlowitchs: Зато на Украине праздник в связи с очередным повышением тарифов на ЖКУ. Поздравляем от всей души и желаем идти до конца, не останавливаясь на достигнутом.
alexey65 02 января 2019 | 20:37
Одно из двух.
Или Песков договорился не со всеми, или он дебил (вместе со своим шефом).
pauel1964 02 января 2019 | 21:52
alexey65: одно не противоречит другому
poluputing 02 января 2019 | 20:45
какое позорище, и эти люди учат украинцев в носу ковыряться
mikr 02 января 2019 | 21:12
poluputing: Россия попыталась поставить Украину (хотя бы) на колени, но свидомые украинцы предпочли остаться лежать мордой в грязи.
captainobvious 02 января 2019 | 20:50
из этих 16-ти стран сколько членов НАТО? 16? я так и думал...
eduard1958 02 января 2019 | 20:54
captainobvious: А из 1000 российских проб сколько с мельдонием? 1000? Я так и думал...
igorrrpadlowitchs 02 января 2019 | 20:57
captainobvious: вы думаете тем местом, из которого у спортсменов мочу на пробы берут! Поэтому такие и выводы!
captainobvious 02 января 2019 | 21:16
igorrrpadlowitchs: Вы вообще не думаете, Вам не за это платят.
vis_a_vis 02 января 2019 | 21:03
\\ captainobvious: из этих 16-ти стран сколько членов НАТО? 16? я так и думал... //
В каких странах у спортсменов самые большие заработки? Я так и думал... Ждите массовой спортивной эмиграции в эти... как их там... члены НАТО...
captainobvious 02 января 2019 | 21:40
vis_a_vis: в тех же странах, в которых употребление допинга легализовано под видом лекарств от таких "хронических заболеваний", как детская гиперактивность, дефицит внимания и косоглазие, очевидно же...
murad_manapov 02 января 2019 | 20:53
опять враги хотят русский днк украсть из пробирок. ну уж нет, дудки!
vis_a_vis 02 января 2019 | 21:06
murad_manapov: нет, не днк, а скрепную хромосому.
mikr 02 января 2019 | 21:03
//...16 стран потребовали...//
По странному стечению обстоятельств все эти 16 стран - ничто иное как сами США и их верноподданные шестерки. Создается смутное ощущение, что это "требование" возникло по инициативе одной из этих стран, а остальные автоматически тупо поддержали этот почин. Вернее, выполнили указивку из центра.
grs_alx_112018 02 января 2019 | 21:34
Две недели рашкованы придумывали как бы выдать сертификаты на внешние диски и флешки. Это ясен пень, что старые мудаки типа mlkr полагают, что фраза изъятие данных требует офинегннонапряга всех ресурсов и пробирок ;))
Не хотите играть по правилам, которые сами же и подписали - идите в жопу со своими хотелками. Куй вам а не Универсиаду и этапы кубков мира ;))
grs_alx_112018 02 января 2019 | 21:37
Специально для мудака под ником mlkr - тарифы на ЖКХ и проезд в метро и на пригородных поездах повысились и в Московии и не только ;))