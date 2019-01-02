16 стран потребовали от ВАДА как можно скорее принять решение по статусу Российского антидопингового агентства

В заявлении, направленном во Всемирную антидопинговую организацию говорится, что сотрудничество РУСАДА и ВАДА подтверждается, однако без данных от Московской антидопинговой лаборатории «может быть только один результат». В этой связи ВАДА просит не откладывать больше рассмотрение этого вопроса. Заявление поддержали, в том числе, Антидопинговое агентство США, Германии, Франции и Японии, — сообщает МК.