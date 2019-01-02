Российские миллиардеры за минувший год потеряли почти 6 миллиардов долларов...

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Всего в рейтинге 500 богатейших людей мира, составленным агентством, оказалось 25 россиян. В тройку тех, кто понес наибольшие потери, входит владелец Реновы Виктор Вексельберг, президент уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и основной владелец Северстали Алексей Мордашов. Между тем, некоторым бизнесменам удалось существенно преумножить капитал. Среди них – совладелец Лукойла Вагит Алекперов и совладельцы Новатэка Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Самым богатым россиянином признан один из основных владельцев Норникеля Владимир Потанин. Его состояние Bloomberg оценивает почти в 20 миллиардов долларов.