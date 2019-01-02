Российские миллиардеры за минувший год потеряли почти 6 миллиардов долларов
Об этом сообщает агентство Bloomberg. Всего в рейтинге 500 богатейших людей мира, составленным агентством, оказалось 25 россиян. В тройку тех, кто понес наибольшие потери, входит владелец Реновы Виктор Вексельберг, президент уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и основной владелец Северстали Алексей Мордашов. Между тем, некоторым бизнесменам удалось существенно преумножить капитал. Среди них – совладелец Лукойла Вагит Алекперов и совладельцы Новатэка Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Самым богатым россиянином признан один из основных владельцев Норникеля Владимир Потанин. Его состояние Bloomberg оценивает почти в 20 миллиардов долларов.
Комментарии16
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vla7815 02 января 2019 | 20:34
Гниды на теле России и её населения.
astet 02 января 2019 | 20:42
vla7815: Путин!
Это нельзя так оставлять!!!
Поможем несчастным миллиардерам!!!
Сбросимся всем миром?
Заодно и Путину отстегнём -
ведь он такой бедный:
ничего, кроме Калины за душой нет!!!
ft18 02 января 2019 | 20:51
astet: У него ещё прицеп "Скиф" имеется!..
alehan22748 02 января 2019 | 21:19
Российские миллиардеры за минувший год потеряли почти 6 миллиардов долларов...
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Класс! пора бы российскому бизнесу уже выкинуть одиозных путинских свиней из кремля и помириться с остальным миром. и все будет Ок!:)))
eniro 02 января 2019 | 20:53
vla7815: Мыться надо периодисиськи... А населению Р..... , даже чесаться леньки. "Так победим!"
danko1 02 января 2019 | 21:18
vla7815: Не гниды, а пиявки.
Отвалятся только тогда, когда всю кровь ( природные ресурсы и прочее) высосут.
atl 02 января 2019 | 20:38
Бедненькие ! Как же они теперь коммуналку платить станут ?
kuchumka 02 января 2019 | 20:41
Виктор Вексельберг, Искандер Махмудов, Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Владимир Потанин.
Россия 21 век, среди населения 82% русских но в этом списке русских нет, очень забавно.
cromwel 02 января 2019 | 20:44
Я плакал навзрыд когда узнал.
Думаю вован опять предложит скинуться.
gregor 02 января 2019 | 20:44
Российские миллиардеры за минувший год потеряли почти 6 миллиардов долларов
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Я и 86 % российского большинства ,готовы оплатить все потери миллиардеров .
Куда посылать выплаты ? В Кремль ?
ki000999 02 января 2019 | 20:45
А сколько потеряли российские пенсионеры?
nikchimzwet886 02 января 2019 | 20:45
А кто говорил,что будет легко? Всем сейчас тяжело.
kp6ic 02 января 2019 | 20:47
прикольно, ничего не создал. тупо присосался к природным ресурсам. и 20 миллиардов? а вокруг все нищее и народ штабелями гибнет в убогих домах. удивительно просто.
ft18 02 января 2019 | 20:49
Кандидаты на люстрацию, как коллаборационисты!
secondvenmud 02 января 2019 | 20:54
Осталось найти место, где они их потеряли.
bizon11 02 января 2019 | 21:13
лиха беда начало....