В Магнитогорске из-под завалов обрушившейся многоэтажки извлечены тела 26 погибших

Среди них трое детей. Пока неизвестна судьба 15 человек. Шесть человек удалось достать из-под завалов живыми, в том числе 11-месячного ребенка, который этой ночью был доставлен в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Его состояние остается тяжелым, однако угрозы ампутации ноги нет. Об этом Эху сообщил президент НИИ Леонид Рошаль. После обследования у ребенка было диагностировано обморожение и закрытая черепно-мозговая травма.