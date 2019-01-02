В центре Санкт-Петербурга упал рекламный щит
Это произошло на Невском проспекте. Три человека пострадали, двое в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МЧС. В ведомстве отметили, что щит упал предположительно из-за усталости металла. Точные причины выясняются.
Комментарии5
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zibex 02 января 2019 | 20:32
Металл устал, а Путин не устал мучить страну
vla7815 02 января 2019 | 20:57
zibex: Не. Не ус тал. Рукава только засучил.............
viktorova 02 января 2019 | 20:35
Не там щит рухнул. Лучше бы на роза хуторе. Во время спецпроезда. Может усталость металла помогла бы уставшему населению...
gregor 02 января 2019 | 20:35
Я устал ,сказал щит и ... ушёл .
Что с щитом ,спросили у Незаменимого ? Он упал ,ответил Незаменимый .
curious69_ 02 января 2019 | 21:19
У рукожёпых придурков "усталость металла" настаёт лет за пять десять. Обычно ГРАМОТНО рассчитанная и ДОБРОСОВЕСТНО изготовленная металлоконструкция служит ДЕСЯТКИ лет