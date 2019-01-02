В центре Санкт-Петербурга упал рекламный щит

Это произошло на Невском проспекте. Три человека пострадали, двое в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МЧС. В ведомстве отметили, что щит упал предположительно из-за усталости металла. Точные причины выясняются.