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20:02, 02 января 2019

«Нетфликс» по требованию властей Саудовской Аравии заблокировала в стране эпизод сатирического шоу Хасана Минхаджа

Развлекательная компания «Нетфликс» по требованию властей Саудовской Аравии заблокировала в стране один из эпизодов сатирического шоу Хасана Минхаджа. В этом эпизоде он критикует позиции властей Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Вашингтон Пост Джамаля Хашогги. Он также призывает власти США пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. В официальном заявлении «Нетфликс» говорится, что эпизод удален после получения юридически обоснованного запроса. В компании добавили, что в случае отказа саудовские власти угрожали судебным преследованием, ссылаясь на закон о киберпреступлении. Многие журналисты раскритиковали «Нетфликс» за это решение, назвав поступок компании «безобразным», — сообщает CNN.

Комментарии

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gordy 02 января 2019 | 20:15

"В официальном заявлении «Нетфликс» говорится, что эпизод удален после получения юридически обоснованного запроса."

... что не мешает нам считать это издевательством над здравым смыслом?

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