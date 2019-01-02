«Нетфликс» по требованию властей Саудовской Аравии заблокировала в стране эпизод сатирического шоу Хасана Минхаджа

Развлекательная компания «Нетфликс» по требованию властей Саудовской Аравии заблокировала в стране один из эпизодов сатирического шоу Хасана Минхаджа. В этом эпизоде он критикует позиции властей Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Вашингтон Пост Джамаля Хашогги. Он также призывает власти США пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. В официальном заявлении «Нетфликс» говорится, что эпизод удален после получения юридически обоснованного запроса. В компании добавили, что в случае отказа саудовские власти угрожали судебным преследованием, ссылаясь на закон о киберпреступлении. Многие журналисты раскритиковали «Нетфликс» за это решение, назвав поступок компании «безобразным», — сообщает CNN.