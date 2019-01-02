США выясняют причины задержания американского подданного Пола Уилана в России
Об этом сообщил сегодня госсекретарь Майк Помпео. По его словам, этим занимаются сотрудники американского посольства в Москве, которые получили возможность встретиться с задержанным.
Как сообщалось, сотрудники ФСБ России задержали Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже.
Российская сторона предоставила консульский доступ к задержанному в Москве гражданину США Полу Уилану. Об этом Эху сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомню, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти требуют немедленного возвращения Уилана, а также хотят узнать причину ареста своего гражданина. Уилан был задержан 31 декабря. Против него возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж». Брат Уилана Дэвид утверждает, что он приехал в Москву на свадьбу к другу. Газета Вашингтон Пост пишет, что Уилан отставной морпех. В 2008-ом году он был уволен из армии после того, как его уличили в воровстве.
Комментарии5
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croaker 02 января 2019 | 20:10
А на зло,за Бутину.
alexey65 02 января 2019 | 20:11
От американцев может и мы узнаем, за что задержали супостата?
evial 02 января 2019 | 20:14
Объясните этому Помпео, что шпионаж в пользу иностранных государств в России является уголовным преступлением. Лет через 20 получите своего Уилана обратно. Когда весь срок в лагере отмотает
vla7815 02 января 2019 | 20:17
Только что прибыл и сразу приписали шпионаж. Это тупо, как сибирский валенок. Взяли в заложники. Так же тупо, как и сибирский валенок.
alexey65 02 января 2019 | 20:20
Может он плакат с Путиным в гостинице со стены снял?