Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Он также призвал вернуть корабли, задержанные во время этого инцидента. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Президенты России и Франции разговаривали по телефону. Они также обсудили проблему сирийского урегулирования.
Комментарии31
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serhio_25__ 02 января 2019 | 19:35
""Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе"" - с чего это вдруг?
""Также Людмила Денисова рассказала журналистам, что моряки имеют статус военнопленных, поэтому их нельзя обменивать на преступников, — передает «Интерфакс-Украина»."" - т.б. отпускать их нельзя.
kuchumka 02 января 2019 | 19:35
Пусть посидят хоть поедят нормально, а то дома в хохляндит кора да шмурдяк.
ura_123 02 января 2019 | 19:49
kuchumka: Кора дубовая(которую призывали грызть россиян депутаты госдумы) и шмурдяк боярышника,каким знаменита Иркутская область,даже имеющая собственный ”котёл” ?
alehan22748 02 января 2019 | 19:51
kuchumka: по ходу дела, судя по новостям, лучше быть на Украине чем ждать спасения от говно путинского мчс:((((
zapadnay 02 января 2019 | 19:55
А не надо подыгрывать, тогда и призывать не придётся
kuchumka 02 января 2019 | 20:04
alehan22748: сейчас лучше быть на Сейшелах, жарить булки под солнцем и пить вискарь со льдом.
ura_123 02 января 2019 | 20:08
kuchumka: В твоём случае жарить булки нужно в Магнитогорске.
oblom0011 02 января 2019 | 20:12
ura_123:
Юрик, не педерастничайте.
kuchumka 02 января 2019 | 20:17
ura_123: не кощунствуй, там люди погибли!
ura_123 02 января 2019 | 20:19
kuchumka: Серьёзно? А в керченском проливе были ранены. Ты бы в зеркало смотрелось почаще.
ghost__dance 02 января 2019 | 19:38
Конечно нужно отпустить. Это требование поддержит любой здравомыслящий человек. Отпустить! Но лет через 6-7.
neyexo 02 января 2019 | 19:42
ghost__dance:
Армию Паулюса отпустили лет через 10-15.
Тех, кто выжил, их было немного, меньше 10%
Все имели статус военнопленных.
captainobvious 02 января 2019 | 19:39
шо, опять?
zibex 02 января 2019 | 19:42
Бесноватый упрям как осел
unprejudiced 02 января 2019 | 19:42
Национальные парки видят воздействие шатдауна американского правительства в сообщениях об избытке мусора и человеческих продуктов жизнедеятельности на природе по всей территории США, сообщает Newsweek.
По словам старшего управляющего по бюджету Ассоциации сохранения национальных парков США Джона Гардера, продолжающийся шатдаун правительства — «кошмарный сценарий», и есть опасения, что он нанесёт «значительный ущерб» природным ресурсам по всей стране.
Такая ситуация сложилась с 22 декабря, после того как администрация Трампа не смогла договориться с демократами о финансировании в размере $5 млрд, которого президент требует для строительства пограничной стены между США и Мексикой.
Как отмечается в статье, национальные парки закрывались в связи с приостановкой действия правительства и ранее, однако на этот раз они остались открытыми для посетителей — но без рейнджеров и персонала, поддерживающего их работу и состояние.
«Мы опасаемся, что скоро увидим значительный ущерб природным ресурсам в парках и, возможно, историческим и другим культурным артефактам, — поделился Гардер. — Мы обеспокоены тем, что это повлияет на безопасность посетителей. Это, действительно, кошмарный сценарий».
В понедельник Йосемитский национальный парк объявил, что закрывает часть своих общественных зон и кемпингов, потому что они стали небезопасными. Жительница долины Йосемити Дакота Снайдер рассказала журналистам, что посещение парка бесплатно для всех, поэтому «это так душераздирающе».
«Там больше мусора и человеческих отходов, а также пренебрежения правилами, чем я видела за четыре года жизни здесь», — посетовала она.
ura_123 02 января 2019 | 20:22
unprejudiced: В Москве парки вообще вырубаются,под покровом ночи и чё?
Про мусорные полигоны отравляющие близлежащие населённые пункты в рассеюшке ничего сказать не хочешь?
ser_gey_love_row 02 января 2019 | 19:43
Этот тупой лягушатник до сих пор так и не понял, что бандиты живут в другом измерении.
ykpo_typucto 02 января 2019 | 19:44
Пусть за Помпео в очередь соснуть всатёт...
ura_123 02 января 2019 | 20:10
ykpo_typucto: Русский Ызык Вам не совсем родной? Всатёт... Подучил бы,хотя бы потому что на нём говорил путэн)))
ffonarshik 02 января 2019 | 19:47
А что,Макрон еще не в Бастилии?
brian 02 января 2019 | 19:56
Макрон и Меркель не прекращают попыток продавить свои интересы, заставить Россию хоть где-нибудь подвинуться. Эта парочка не столь настойчива в отношении Порошенко и соблюдения им минских соглашений.
sergey_volkov 02 января 2019 | 19:56
Вот если бы его Цапки попросили, тогда сразу. А кто такой Макрон.
liquidsky__ 02 января 2019 | 20:01
Макарончик бы лучше со своими жилетами разобрался, клоун.
riccon 02 января 2019 | 20:02
Отпустите их. Выдайте публично по грамоте от ФСБ за примерное сотрудничество и отпустите..
А вообще, Макрон должен уйти в отставку за грубое противодействие демократии во Франции. Призывает он..
buva53 02 января 2019 | 20:05
Бандеровцы убивали русских!
- В Пензе, Ставрополе, Ростове?..
- Нет, на Западной Украине.
- А что русские делали в Западной Украине?
- Воевали с бандеровцами!
- Зачем?
- Затем, что они убивали русских!..(С)
annacrimea 02 января 2019 | 20:10
А Васька слушает да ест...
marchuk 02 января 2019 | 20:14
А еще Макрон постучал головой об стол, поплевал через плечо, позвонил в колокольчик и скрестил пальцы на ногах. Эффект оказался таким же. Политика на высшем уровне! ))))))
kaplan911 02 января 2019 | 20:17
Если судить по реакции этих б\у портянок и прочей пригожинской швали, то
Макрон прав на все 100.
Уважуха ему. И вечный позор Диктатору.....
bizon11 02 января 2019 | 20:19
Господи !Вата!!! Сколько же в вас гноя!!! Вы 20 летних пацанов срочников с несчастных плоскодонок с армией Паулюса сравниваете???.Кого они убили или хотя бы выстрелили??? Тот самый главный начальник наверху(я не про несменяемого) всё видит...Вам не страшно? Если в голове пусто должно быть хоть элементарное чувство самосохранения....Кроме брезгливости и рвоты..это дерьмо в ваших коментах ничего не вызывает....Бог вам судья
evial 02 января 2019 | 20:19
Обязательно отпустим. Отсидят положенный срок за нарушение госграницы и могут быть свободны и пусть едут куда хотят, хоть на Папуа, хоть на Хохлопитекию
eduard53 02 января 2019 | 20:21
С таким же успехом можно призывать шакала есть траву ...