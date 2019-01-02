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19:31, 02 января 2019

Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Он также призвал вернуть корабли, задержанные во время этого инцидента. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Президенты России и Франции разговаривали по телефону. Они также обсудили проблему сирийского урегулирования.

Комментарии

31

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serhio_25__ 02 января 2019 | 19:35

""Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе"" - с чего это вдруг?

""Также Людмила Денисова рассказала журналистам, что моряки имеют статус военнопленных, поэтому их нельзя обменивать на преступников, — передает «Интерфакс-Украина»."" - т.б. отпускать их нельзя.

kuchumka 02 января 2019 | 19:35

Пусть посидят хоть поедят нормально, а то дома в хохляндит кора да шмурдяк.

ura_123 02 января 2019 | 19:49

kuchumka: Кора дубовая(которую призывали грызть россиян депутаты госдумы) и шмурдяк боярышника,каким знаменита Иркутская область,даже имеющая собственный ”котёл” ?

alehan22748 02 января 2019 | 19:51

kuchumka: по ходу дела, судя по новостям, лучше быть на Украине чем ждать спасения от говно путинского мчс:((((

zapadnay 02 января 2019 | 19:55

А не надо подыгрывать, тогда и призывать не придётся

kuchumka 02 января 2019 | 20:04

alehan22748: сейчас лучше быть на Сейшелах, жарить булки под солнцем и пить вискарь со льдом.

ura_123 02 января 2019 | 20:08

kuchumka: В твоём случае жарить булки нужно в Магнитогорске.

oblom0011 02 января 2019 | 20:12

ura_123:

Юрик, не педерастничайте.

kuchumka 02 января 2019 | 20:17

ura_123: не кощунствуй, там люди погибли!

ura_123 02 января 2019 | 20:19

kuchumka: Серьёзно? А в керченском проливе были ранены. Ты бы в зеркало смотрелось почаще.

ghost__dance 02 января 2019 | 19:38

Конечно нужно отпустить. Это требование поддержит любой здравомыслящий человек. Отпустить! Но лет через 6-7.

neyexo 02 января 2019 | 19:42

ghost__dance:
Армию Паулюса отпустили лет через 10-15.
Тех, кто выжил, их было немного, меньше 10%
Все имели статус военнопленных.

captainobvious 02 января 2019 | 19:39

шо, опять?

zibex 02 января 2019 | 19:42

Бесноватый упрям как осел

unprejudiced 02 января 2019 | 19:42

Национальные парки видят воздействие шатдауна американского правительства в сообщениях об избытке мусора и человеческих продуктов жизнедеятельности на природе по всей территории США, сообщает Newsweek.

По словам старшего управляющего по бюджету Ассоциации сохранения национальных парков США Джона Гардера, продолжающийся шатдаун правительства — «кошмарный сценарий», и есть опасения, что он нанесёт «значительный ущерб» природным ресурсам по всей стране.

Такая ситуация сложилась с 22 декабря, после того как администрация Трампа не смогла договориться с демократами о финансировании в размере $5 млрд, которого президент требует для строительства пограничной стены между США и Мексикой.

Как отмечается в статье, национальные парки закрывались в связи с приостановкой действия правительства и ранее, однако на этот раз они остались открытыми для посетителей — но без рейнджеров и персонала, поддерживающего их работу и состояние.

«Мы опасаемся, что скоро увидим значительный ущерб природным ресурсам в парках и, возможно, историческим и другим культурным артефактам, — поделился Гардер. — Мы обеспокоены тем, что это повлияет на безопасность посетителей. Это, действительно, кошмарный сценарий».

В понедельник Йосемитский национальный парк объявил, что закрывает часть своих общественных зон и кемпингов, потому что они стали небезопасными. Жительница долины Йосемити Дакота Снайдер рассказала журналистам, что посещение парка бесплатно для всех, поэтому «это так душераздирающе».

«Там больше мусора и человеческих отходов, а также пренебрежения правилами, чем я видела за четыре года жизни здесь», — посетовала она.

ura_123 02 января 2019 | 20:22

unprejudiced: В Москве парки вообще вырубаются,под покровом ночи и чё?
Про мусорные полигоны отравляющие близлежащие населённые пункты в рассеюшке ничего сказать не хочешь?

ser_gey_love_row 02 января 2019 | 19:43

Этот тупой лягушатник до сих пор так и не понял, что бандиты живут в другом измерении.

ykpo_typucto 02 января 2019 | 19:44

Пусть за Помпео в очередь соснуть всатёт...

ura_123 02 января 2019 | 20:10

ykpo_typucto: Русский Ызык Вам не совсем родной? Всатёт... Подучил бы,хотя бы потому что на нём говорил путэн)))

(комментарий скрыт)

ffonarshik 02 января 2019 | 19:47

А что,Макрон еще не в Бастилии?

brian 02 января 2019 | 19:56

Макрон и Меркель не прекращают попыток продавить свои интересы, заставить Россию хоть где-нибудь подвинуться. Эта парочка не столь настойчива в отношении Порошенко и соблюдения им минских соглашений.

sergey_volkov 02 января 2019 | 19:56

Вот если бы его Цапки попросили, тогда сразу. А кто такой Макрон.

liquidsky__ 02 января 2019 | 20:01

Макарончик бы лучше со своими жилетами разобрался, клоун.

riccon 02 января 2019 | 20:02

Отпустите их. Выдайте публично по грамоте от ФСБ за примерное сотрудничество и отпустите..

А вообще, Макрон должен уйти в отставку за грубое противодействие демократии во Франции. Призывает он..

buva53 02 января 2019 | 20:05

Бандеровцы убивали русских!
- В Пензе, Ставрополе, Ростове?..
- Нет, на Западной Украине.
- А что русские делали в Западной Украине?
- Воевали с бандеровцами!
- Зачем?
- Затем, что они убивали русских!..(С)

annacrimea 02 января 2019 | 20:10

А Васька слушает да ест...

marchuk 02 января 2019 | 20:14

А еще Макрон постучал головой об стол, поплевал через плечо, позвонил в колокольчик и скрестил пальцы на ногах. Эффект оказался таким же. Политика на высшем уровне! ))))))

kaplan911 02 января 2019 | 20:17

Если судить по реакции этих б\у портянок и прочей пригожинской швали, то
Макрон прав на все 100.
Уважуха ему. И вечный позор Диктатору.....

bizon11 02 января 2019 | 20:19

Господи !Вата!!! Сколько же в вас гноя!!! Вы 20 летних пацанов срочников с несчастных плоскодонок с армией Паулюса сравниваете???.Кого они убили или хотя бы выстрелили??? Тот самый главный начальник наверху(я не про несменяемого) всё видит...Вам не страшно? Если в голове пусто должно быть хоть элементарное чувство самосохранения....Кроме брезгливости и рвоты..это дерьмо в ваших коментах ничего не вызывает....Бог вам судья

evial 02 января 2019 | 20:19

Обязательно отпустим. Отсидят положенный срок за нарушение госграницы и могут быть свободны и пусть едут куда хотят, хоть на Папуа, хоть на Хохлопитекию

eduard53 02 января 2019 | 20:21

С таким же успехом можно призывать шакала есть траву ...

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