"Тысячи людей застряли в огромной автомобильной пробке на горном курорте «Роза Хутор»"

Один из застрявших в пробке – Павел Лебедев рассказал изданию Сноб, что дорожные полицейские по телефону сообщили ему, что затор образовался из-за того, что ожидается спецпроезд. Автомобилистам предложили ждать. В Яндекс-навигаторе люди начали продавать билеты на «Щелкунчика», который должен был начаться в «Роза Холле» в 6 вечера, а они не успевали туда доехать, — сказал Лебедев. В дежурной части отдела полиции поселка «Красная поляна» Снобу не подтвердили информацию о спецпроезде. Пробку объяснили ежегодным наплывом туристов в новогодние праздники.