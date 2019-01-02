Тысячи людей застряли в огромной автомобильной пробке на горном курорте «Роза Хутор»
Один из застрявших в пробке – Павел Лебедев рассказал изданию Сноб, что дорожные полицейские по телефону сообщили ему, что затор образовался из-за того, что ожидается спецпроезд. Автомобилистам предложили ждать. В Яндекс-навигаторе люди начали продавать билеты на «Щелкунчика», который должен был начаться в «Роза Холле» в 6 вечера, а они не успевали туда доехать, — сказал Лебедев. В дежурной части отдела полиции поселка «Красная поляна» Снобу не подтвердили информацию о спецпроезде. Пробку объяснили ежегодным наплывом туристов в новогодние праздники.
Комментарии19
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sirwalterscott 02 января 2019 | 19:37
только в быдлостане быдло ждёт сецпроезда.
в нормальных странах берут спецпроезжающих на вилы!
danko1 02 января 2019 | 19:47
sirwalterscott: Царь-Путин отдыхать едет, холопы, даже приближенные к нему, в пробке стоят.
gordy 02 января 2019 | 20:05
"Тысячи людей застряли в огромной автомобильной пробке на горном курорте «Роза Хутор»"
"Эй, Гугл" ?
mardxvar 02 января 2019 | 20:08
danko1: Это им, тварям, за Магнитогорск - так подло Этому Святому Человеку Со Всему Удобствами новогодний праздник испортить! Учитесь, падлы, гибнуть тихо и незаметно (для Начальства), не отвлекая Его от забот о России и связанных с этими радостей!
malanoff 02 января 2019 | 20:13
danko1: В хоккей едет голы забивать. Шайбы будут ему без устали подносить. И это еще перезаписывать будут.
zapadnay 02 января 2019 | 19:50
Стойте, ребятушки, стойте.
Заслужили.
post_v 02 января 2019 | 19:41
в одном из первых репортажей о катании Путина на горных лыжах было сказано, что он скатился 54 раза за день! (кто катался, тот поймет)
так что им еще долго стоять, если "баба идет с рынка"
zapadnay 02 января 2019 | 19:52
post_v:
Да это поймёт даже тот, кто ни разу не катался.
alexey65 02 января 2019 | 20:08
post_v: На Розе в лягушатнике есть эскалатор для начинающих метров 150 длинной. Может он там катался?
А насчет пробок не удивлен.
Года два назад сам катался во время его приезда и тоже стоял вечером в громадной пробке.
piter_ug 02 января 2019 | 19:46
Белорусские партизаны, ау!
alo0000 02 января 2019 | 19:47
Хочешь быть ближе к телу - терпи.
ser_gey_love_row 02 января 2019 | 19:51
71-го везут 18 Мерседесов играть в хоккей, до сих пор не привыкли? Стоя в 4-х часовой пробке, повторяем "Крымнаш", и ваши волосы станут нежными и шелковистыми.
badalong 02 января 2019 | 19:57
Что такое "Роза Хутор" ... а зачем туда переться на Щелкунчика!?
glotze7 02 января 2019 | 20:02
badalong: Как зачем? Туда даже Плешивый приехал.
yralez 02 января 2019 | 20:02
Балет Щелкунчик ?
Ох, не верю, не верю.......счастью.
nepeanois 02 января 2019 | 20:13
yralez: напомню: счастье в россии имеет название "лебединое озеро"
timber_head 02 января 2019 | 20:13
Если не хватило мозгов и чувства собственного достоинства, чтобы не ездить в "Роза Хутор" - стойте и не вякайте. 9/10 стоящих там за возможность "приблизиться к президенту" и или за какую-нибудь висюльку из его рук ему ботинки вылизывать будут (в прямом смысле). Так на что жаловаться? Должны стоять вдоль трассы спецпоезда, ломать шапки и кланяться этому спецпоезду в надежде, что их заметят.
nepeanois 02 января 2019 | 20:15
на самом деле кроме двух главных карликов страны там полно их друганов окопались. не царского, конечно, чину, но быдло все равно подождет в пробке, пока тельце провезут.
ly4_sveta 02 января 2019 | 20:22
Прямо с корабля на бал. С Магнитогорска на «Хутор».
Мы ждали вас на корабле, а вы с горы на лыжах. И как
он все успевает? И в хоккей играть, и банкеты устраивать,
и с трагедиями разбираться, и шпионов ловить, и на лыжах
кататься, и балет смотреть, и раненых посещать... ни конца,
ни края... А страна в разрухе, безнадёге и безысходности.