Росавиация попросила авиакомпании бесплатно перевезти в Магнитогорск родственников погибших и пострадавших
Росавиация попросила авиакомпании бесплатно перевезти в Магнитогорск родственников погибших и пострадавших при обрушении жилой многоэтажки. Об этом говорится в сообщении ведомства. По его данным, договоренность уже достигнута с компанией Аэрофлот, к перевозкам присоединилась также авиакомпания «Северный ветер».
Комментарии4
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peresvet73 02 января 2019 | 19:42
Т.е. Путин не хочет оплачивать билеты. Странная просьба! Бандитская!
lager23 02 января 2019 | 19:45
Что это за государство которое всё время просит, взимая налоги бессовестно ??????
viteck 02 января 2019 | 19:48
Что, у государства опять денег нет? Уже и пенсии отобрали и НДС повысили, а все не хватает...
evial 02 января 2019 | 20:22
Разве Nordwind в Магнитогорск летает? Мне казалось туда s7 имеет рейсы