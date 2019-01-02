Спасатели извлекли из-под завалов тело 24-го погибшего при обрушении многоэтажки в Магнитогорске, — сообщает пресс-служба МЧС. Несколько минут назад из-под завалов было извлечено тело погибшей женщины. Судьба еще 17 человек остается неизвестной. 19 погибших опознаны. Из них трое детей. Спасатели демонтировали стену дома, которая могла обрушиться. Разобрана стена подъезда с третьего по шестой этаж. Для работы техники на более высоких этажах соорудили из грунта специальную эстакаду. Разбор завалов и работы по поиску людей ведутся в четыре смены – по 2 часа каждая.