В законодательстве упразднили понятие «дача»
Теперь будут существовать две формы организации: садоводческие и огороднические товарищества. Это нововведение обяжет кооперативы выполнять свои законные обязательства, что ударит по карману садоводов. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека, Почетный адвокат России Леонид Ольшанский.
Изначально идеи повысить денежные сборы с дачников не было, считает Леонид Ольшанский. Упразднение дач было связано с упрощением законодательства, а возможное взимание средств явилось побочным эффектом, заключил адвокат.
Комментарии3
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timber_head 02 января 2019 | 19:15
То бишь права на собственность на дом и участок людей лишили, обязав добровольно-принудительно вступать в эти самые "товарищества". Совок идет семимильными шагами.
vor_on 02 января 2019 | 19:24
а еще 1 января ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ВАЛЁЖНИКА.
С праздником вас, дорогие сокамерники!
eniro 02 января 2019 | 20:10
Оно, кагбе, само-собой... так организовалося. Ну, дык, и не хотелося, а оно вон как вышло... Эх, жисть..., чаво уж там, ляпи...