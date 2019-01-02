В законодательстве упразднили понятие «дача»

Теперь будут существовать две формы организации: садоводческие и огороднические товарищества. Это нововведение обяжет кооперативы выполнять свои законные обязательства, что ударит по карману садоводов. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека, Почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

Изначально идеи повысить денежные сборы с дачников не было, считает Леонид Ольшанский. Упразднение дач было связано с упрощением законодательства, а возможное взимание средств явилось побочным эффектом, заключил адвокат.