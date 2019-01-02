Совет по внешней и оборонной политике: Вероятность начала большого военного конфликта велика, элиты этого не понимают

Вероятность начала большого военного конфликта сейчас велика, но элиты этого не понимают, — сказал «Эху» почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике. Состояние мира сейчас воспринимают как данность, но даже при простом анализе видно, что оно нестабильно, — отметил Сергей Караганов.

Караганов добавил, что сейчас на мировой арене появилось много игроков, которых не было тридцать лет тому назад, что также повышает вероятность начала войны.