Совет по внешней и оборонной политике: Вероятность начала большого военного конфликта велика, элиты этого не понимают
Вероятность начала большого военного конфликта сейчас велика, но элиты этого не понимают, — сказал «Эху» почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике. Состояние мира сейчас воспринимают как данность, но даже при простом анализе видно, что оно нестабильно, — отметил Сергей Караганов.
Караганов добавил, что сейчас на мировой арене появилось много игроков, которых не было тридцать лет тому назад, что также повышает вероятность начала войны.
Комментарии34
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zapadnay 02 января 2019 | 19:11
А «элиты» ли это? Большой вопрос. Поэтому не понимают.
kompricikos 02 января 2019 | 19:18
zapadnay: а сам автор к кому себя любимого причисляет?
neyexo 02 января 2019 | 19:36
kompricikos:
он элита.
Как же иначе - с начала 90-х всегда попадает в глянцевые журналы (когда они были), и его всегда цитировали, правда в последнее время все реже
С ним же всегда упоминались Делягин, Илларионов, Нечаев (все время вылезает - был министром полмесяца и торгует этим до сих пор)
oblom0011 02 января 2019 | 19:42
neyexo:
Обмен ядерными ударами уровняет технологические возможности, а негры, арабы и латиносы знают где и у кого поживиться...
ura_123 02 января 2019 | 20:13
oblom0011: Тобой и поживяться))))
solomonster 02 января 2019 | 19:48
kompricikos: Когда-то слыл относительно приличным человеком. Но видимо ему преложили его цену и он пустился во все тяжкие — эту цену отрабатывать. Пользуясь репутацей как бы «прфессионала» (голова-то как яйцо), он гораздо сильнее повлиял на то, что стыдливо называют «российской внешней политикой».
midnightblues 02 января 2019 | 19:55
kompricikos: он просто алкаш
zapadnay 02 января 2019 | 19:23
Малообразованные абсолютно, волею случая оказавшись на вершине, возомнившие из себя вершителей судеб, не понимающие и не знающие, чем кончаются подобные авантюры. Исторические параллели их ничему не учат, а может, даже их и не знают их в силу неграмотности. Но падать будут больно. К сожалению, потянув за собой всех остальных.
pravdatut 02 января 2019 | 19:12
Карганов, кто главный затейник военного конфликта??
lenin3 02 января 2019 | 19:21
pravdatut: ну да,тридцать лет назад Путина не было.Правда,какой же из него игрок,уже почи всюстрану проиграл...
ostapba 02 января 2019 | 19:15
Народ Российской Федерации к разврату готов..
Разложен до крайней степени готовности..
..
Действительно, к чему такая жизнь..когда и смерть красна на миру.
Да и рай обещан, как и при коммунистах нынешнему поколению новой исторической общности "рашистов".
даже.
oblom0011 02 января 2019 | 19:39
ostapba:
Забавно, как вы - гидно нагнутые и гидно отыметые бандеровские шлюшки стали поскуливать... Ужо будет вам нацистским мразям за москалей на ножи - но это чуть попозже, под общую замятню...
trans 02 января 2019 | 19:17
А чего же тогда путинская шобла накупила недвижимости на Западе, держат там свои капиталы, у многих там дети, семьи? А народ все войной запугивают, уроды.
kaplan911 02 января 2019 | 19:26
trans:
«Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку 500 млрд. долларов российской элиты лежит в наших банках, вы еще разберитесь, чья это элита. Ваша или уже наша?» как сказал покойный З. Бжезинский.
ostapba 02 января 2019 | 19:20
..Белая армия, чёрный барон
Снова готовят нам царский трон,
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней.
Припев:
Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний смертный бой!
Припев.
Красная Армия, марш, марш вперёд!
Реввоенсовет нас в бой зовёт.
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!
Припев.
Мы раздуваем пожар мировой,
Церкви и тюрьмы сравняем с землёй!
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней! .
Бедный китаец, несчастный индус
Смотрят с надеждой на наш союз,
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!
Мы охраняем рабочий класс,
Кто же посмеет идти против нас?
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!
nikolashin2017 02 января 2019 | 19:22
у нас элиты точно нет:
одни понты и сивый бред...
blahovdav 02 января 2019 | 19:26
Вероятность начала 2 мировой 1 сентября 1939 года очень велика, сказал Алоизыч 30 августа того же года... Интересно, а эта путлеровская свинка верит, что на его страну нападут???
piter_ug 02 января 2019 | 19:26
//военного конфликта сейчас велика, но элиты этого не понимают//
И поэтому ылиты нахапывают недвижимости на Западе?
Вся эта истерическая военная риторика предназначена исключительно для «свидетелей пукина».
yakutt86 02 января 2019 | 19:30
Да нет, Петр Алексеевич отменил военное положение, мир, дружба, жвачка.
peresvet73 02 января 2019 | 19:32
Велико желание у Путина и Ко развязать войну и списать на неё все свои личные преступления за время правления.
puli2_4 02 января 2019 | 19:35
Вот где пригодилась бы независимая дума или , что то типа кпсс . Ведь некому отстранить обезумевшего от власти . Все механизмы поломаны и этот урок очень дорого может нам обойтись .
kaplan911 02 января 2019 | 19:36
Им всё неймётся......очередную войнушку разжечь.
А ведь это дорогое удовольствие для нищих россиян и новый виток
баснословных доходов генералитета.
У нас нет элиты.....и никогда не было.
Термин «элита» ведет свое происхождение от латинского eligere —выбирать; в современной литературе получил широкое хождение от французского elite — лучший, отборный, избранный. Начиная с XVII века он употреблялся (купцами, в частности) для обозначения товаров наивысшего качества. В XVIII веке его употребление расширилось, он начинает употребляться для наименования «избранных людей», прежде всего, высшей знати.
Элита представляет собой группу, совершенно отличную от других. Ее даже едва ли можно назвать классом. Элита — это качество, воля, мораль.
Ворьё впогонах и без них никогда не будет элитой.
Их удел - это презрение со стороны народа и цивилизованного мира.
greying_eagle 02 января 2019 | 19:36
Караганов - это тот же пропагандон Киселев только обращенный к Западу. Транслятор путинской лжи угроз, а главное, дезинформации.
salhomir__murza 02 января 2019 | 19:46
greying_eagle:
Запад должен быть разрушен. Тогда Россия будет весь мир контролировать вместо Америки.
Разве вменяемые россияне не должны этого хотеть? Ведь сегодня американцы гордятся Америкой, за то что она нагнула пол мира.
profi1962 02 января 2019 | 19:40
Набор жополизских слов, и вашим и нашим, а там пусть разбирают, что сказал Караганов, откажется, не так поняли, вырвали из текста. Знаем мы вас у кормушки прикормленных. Так удобно, не вашим , не нашим, понимайте кто как хочет.
salhomir__murza 02 января 2019 | 19:43
profi1962:
Больше всего войны боятся зажравшиеся либералы. А нам, ватникам, терять нечего. Армагеддон, так Армагеддон.
captaingeorge 02 января 2019 | 19:46
"Элиты этого не понимают..." И лишь мистер Караганов умело рассеивает тьму этого непонимания! Элиты давно уже всё поняли! С кем связались и куда заползли, смею предположить, что уже и определились, какую сторону поддерживать. Посмотрите на динамику оттока капитала и на темпы покупки зарубежной недвижимости. Как с этим, кстати, у вас мистер Караганов? Вы уже, или ещё?
yralez 02 января 2019 | 19:50
Типа, на мирную Расеюшку опять супостаты готовятся напасть.
Надо обороняться до взятия Парижа.
Что еще эти сволочи могут придумать нового ?
kaplan911 02 января 2019 | 19:54
Грош цена таким Советам и их прогнозам, которые работают на этотмафиозный
клан.
Хорошо по этому поводу сказал С.Белковский:
«Война – сакральная святыня русских. Недаром у нас такое болезненное трепетное отношение к Победе.
Дискредитируя последнее, что у нас осталось, власть окончательно добивает творческий потенциал нации.
Уж так исторически сложилось, что только война позволяет русским проявить свои лучшие человеческие и метафизические качества. Вне войны у нас связаны руки и обрезаны крылья.
В «мирное» время мы лишены возможности заявить о себе как нация.
Поэтому война — наше естественное, созидательное, пассионарное состояние.
Закончится война — и от нашей сегодняшней окрыленности и вдохновения не останется и следа. Мы снова превратимся в рабов системы».
unprejudiced 02 января 2019 | 19:54
подразделения Народной милиции ДНР взяли в плен украинского боевика, который в составе одной из спецгрупп 128-й бригады ВСУ принимал участие в неудавшейся попытке проникновения на территорию Республики на южном направлении.
О захвате пленного сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Фото личных вещей, обнаруженных у диверсанта, появилось в Telegram-канале Inside Donetsk.
Напомним, горе-диверсант был по традиции ВСУ брошен при паническом отступлении.
После оказания первой медпомощи боевик начал давать показания, из которых следует, что одной из основных ударных сил в планируемом Киевом наступлении на южном фронте ДНР должны была стать 128-я горно-штурмовая бригада. Место её постоянной дислокации — город Мукачево Закарпатской области.
Боевик подтвердил факты проведения намеренных огневых провокаций со стороны ВСУ с применением минометов.
«Из показаний пленного, касающихся ситуации вблизи линии соприкосновения, мы видим, что никто — ни украинские политики, ни вооруженные формирования — не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе. Поэтому говорить о скором возвращении мира на нашу землю, пока режим Порошенко находится у власти, к сожалению, не приходится», — подчеркнул Басурин.
Одна из главных угроз миру сегодня - украинский терроризм!
ura_123 02 января 2019 | 20:17
unprejudiced: Поздравляю тебя кирюшко соврамши,в очередной раз)))
unprejudiced 02 января 2019 | 20:22
ura_123: ссылку на опровержение поимки украинского боевика?
sokol40 02 января 2019 | 19:55
Не понимает в первую очередь так называемая расейская "элита".
Она не готова остановить Путина "Идти до конца".
И вместе с ним блефует и пугает Запад "атомным пеплом".
Путин готовит "прыжок в рай".
ly4_sveta 02 января 2019 | 20:09
Все вопросы по большому военному конфликту к Путину. Кому выгоден
этот конфликт? Кому нужен этот конфликт? Чей рейтинг повышает военный
конфликт? Кто манипулирует этим военным конфликтом? Кто продлевает
своё правление всеми этими военными конфликтами?
Только не будет этого большого военного конфликта! И все элиты это
понимают, держа, во главе с Путиным, все свои богатства, недвижимость и
прочее, нажитое воровским путём в Европе и Америке. А вот хоррор, который
пропагандирует и этот, рухнувший с дуба господин, просто необходим, чтобы
держать и холопов, и элиту в состоянии постоянного страха и ужаса.