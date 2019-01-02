Российская сторона предоставила консульский доступ к задержанному в Москве гражданину США Полу Уилану
Об этом «Эху Москвы» сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти требуют немедленного возвращения Уилана, а также хотят узнать причину ареста своего гражданина. Уилан был задержан 31 декабря. Против него возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж». Брат Уилана Дэвид утверждает, что он приехал в Москву на свадьбу к другу. Газета Вашингтон Пост пишет, что Уилан отставной морпех. В 2008-ом году он был уволен из армии после того, как его уличили в воровстве.
Комментарии4
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eduard53 02 января 2019 | 19:21
Детали спецоперации кагэбычно неизвестны, но не исключаю, что это - обычный заложник у кагэбандитов для предстоящего его обмена на зэка-россиянина в Штатах ...
evial 02 января 2019 | 19:44
eduard53: Арестовали шпиона. Американского. Успокойся, смертная казнь ему не грозит
eduard53 02 января 2019 | 19:46
А в огороде - бузина ...
glotze7 02 января 2019 | 20:19
evial: Ну, балезный, тебя ведь тоже шпионом назвать можно. И посадить, лет на 20. Согласен?