Москвичи принесли цветы и свечи к представительству Челябинской области в столице

Оно находится возле станции метро Китай-город по адресу Славянская площадь, 2/5/4, строение 3. В Челябинской области сегодня объявлен траур по погибшим в Магнитогорске. На зданиях приспущены государственные флаги. Телеканалы отказались от развлекательных программ и рекламы. Организациям также рекомендовано отменить развлекательные новогодние мероприятия.