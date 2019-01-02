Врачи отказались от идеи оперировать пострадавшего в Магнитогорске младенца

Пока для этого слишком рано, — сказал глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль:

«Никаких шагов кардинальных не будет, никаких операций пока не будет. Его надо вывести из этого из тяжелого состояния тяжелого обморожения, восстановить все параметры, а потом будем спокойно работать. Сейчас самое главное не суетиться и не привести к ухудшению состояния».

Леонид Рошаль добавил, что сейчас ребенок находится с мамой. По его словам, она понимает состояние младенца, поскольку сама работает медсестрой.