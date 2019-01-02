Врачи отказались от идеи оперировать пострадавшего в Магнитогорске младенца
Пока для этого слишком рано, — сказал глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль:
«Никаких шагов кардинальных не будет, никаких операций пока не будет. Его надо вывести из этого из тяжелого состояния тяжелого обморожения, восстановить все параметры, а потом будем спокойно работать. Сейчас самое главное не суетиться и не привести к ухудшению состояния».
Леонид Рошаль добавил, что сейчас ребенок находится с мамой. По его словам, она понимает состояние младенца, поскольку сама работает медсестрой.
Комментарии8
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bandera 02 января 2019 | 19:10
Почему в самой большой стране люди живут в клетках многоэтажках а не в частных домах?
kompricikos 02 января 2019 | 19:24
bandera: почему в такой большой стране на все регионы есть только в Москве специализированные клиники?
mobile_actor 02 января 2019 | 19:29
bandera: Даже в самых развитых странах есть жилые многоэтажки.
riccon 02 января 2019 | 19:54
bandera:
[https://echo.msk.ru/news/2345219-echo.html#]
Бггг. Потому, что, бандеровец, это удобно. Загородом есть частный дом, но оттуда надо пилить на работу в центр города, возить детей в детские кружки и т.д..
ptilonorhynchus 02 января 2019 | 19:22
Ну, оптимистично так. Ребёнок жив и мать его жива, слава богу, будем надеяться на лучшее.
zibex 02 января 2019 | 19:39
Happy story - обязательный элемент пиара чтобы отвлечь внимание от теракта. Доставили "спасенного" младенца в Москву чтобы показать заботу власти о каждом гражданине, а теперь не могут придумать что с ним дальше делать - надо бы оперировать, но нет диагноза.
И старый клоун Рошаль тут как тут.
riccon 02 января 2019 | 19:56
zibex:
[....надо бы оперировать, но нет диагноза.]
Не, это не Рошаль старый клоун.
zibex 02 января 2019 | 20:05
riccon: надо оперировать по законам жанра - иначе зачем тогда везли в Москву?