Спасатели извлекли из-под завалов тело 24-го погибшего при обрушении многоэтажки
Спасатели извлекли из-под завалов тело 24-го погибшего при обрушении многоэтажки, — сообщает пресс-служба МЧС. Несколько минут назад из-под завалов было извлечено тело погибшей женщины. Судьба еще 17 человек остается неизвестной. 19 погибших опознаны. Из них трое детей. Спасатели демонтировали стену дома, которая могла обрушиться.
Комментарии2
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sutara 02 января 2019 | 19:12
Кто бы ожидал что то другого! МЧС со своей основной спасательной функцией давно уже переквалифицировалась в погребальную службу по извлечению тел! Где они были и что делали в первые часы после обрушения!
malanoff 02 января 2019 | 20:05
Производительность труда МЧС падает в десятки раз. Если мы с такой скоростью будем спасать людей при 20-ти градусном морозе , то это ни в какие ворота не лезет. Не надо было Путину приезжать. Теперь главное им самим не замерзнуть. И не надо мне говорить , что ВВП в РФ будет + 0,5 процента. Не поверю.