В Хибинах при сходе лавины погибла 27-летняя женщина

По данным ведомства, трое туристов, прибывших из Санкт-Петербурга, при помощи подъемника забрались на оборудованный склон горнолыжного комплекса Кукисвумчорр. Спустились они по необорудованному склону, что спровоцировало сход лавины. Сайт Хибины.ком сообщает, что пострадала еще одна женщина. Она находится в реанимации. Мужчина смог выбраться из-под снега самостоятельно.