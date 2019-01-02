Российская сторона предоставила консульский доступ к задержанному в Москве гражданину США Полу Уилану
Об этом «Эху Москвы» сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти требуют немедленного возвращения Уилана, а также хотят узнать причину ареста своего гражданина. Уилан был задержан 31 декабря. Против него возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж». Брат Уилана Дэвид утверждает, что он приехал в Москву на свадьбу к другу. Газета Вашингтон Пост пишет, что Уилан отставной морпех. В 2008-ом году он был уволен из армии после того, как его уличили в воровстве.
Комментарии5
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danko1 02 января 2019 | 18:38
ЧМ по футболу закончился, а вместе с ним канула и гостеприимность, теперь и заложников можно брать.
pattrick1 02 января 2019 | 18:42
Российская сторона предоставила консульский доступ к задержанному в Москве гражданину США Полу Уилану...
А где правозащитники, которые получают сотни тысяч долларов от правительства США, долгие, долгие годы? Почему они не стоят в одиночных пикетах?
serhio_25__ 02 января 2019 | 18:45
danko1: Расскажи нам про американское гостеприимство?
gregor 02 января 2019 | 18:39
И Захаровой ,когда -нибудь .... предоставят консульский доступ .... .
nikvol 02 января 2019 | 18:42
Сразу нужно было, как только американцы начали похищать наших граждан. Вот как китайцы с канадцами.