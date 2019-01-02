Российская сторона предоставила консульский доступ к задержанному в Москве гражданину США Полу Уилану...

Об этом «Эху Москвы» сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти требуют немедленного возвращения Уилана, а также хотят узнать причину ареста своего гражданина. Уилан был задержан 31 декабря. Против него возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж». Брат Уилана Дэвид утверждает, что он приехал в Москву на свадьбу к другу. Газета Вашингтон Пост пишет, что Уилан отставной морпех. В 2008-ом году он был уволен из армии после того, как его уличили в воровстве.