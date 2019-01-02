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18:23, 02 января 2019

США могут потребовать немедленного возвращения американца Пола Уилана, задержанного в Москве по обвинению в шпионаже

Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

Помпео рассказал, что в Вашингтоне пока не знают всех деталей обвинений против Пола Уилана. При этом госсекретарь отметил, что в случае, если США посчитают задержание американца, обвиняемого в шпионаже, необоснованным, то Штаты потребуют вернуть его на родину. Кроме того, по словам Помпео, Вашингтон надеется в ближайшие часы получить консульский доступ к Уилану. Он был задержан в минувшую пятницу сотрудниками ФСБ: в ведомстве утверждают, что американец проводил «шпионскую акцию». Ее суть, впрочем, в спецслужбах не раскрыли.

Чуть ранее брат обвиняемого в шпионаже Дэвид Уилан рассказал, что Пол Уилан прилетел в Россию на свадьбу своего бывшего сослуживца и в день задержания посетил с экскурсией Кремль. Тем временем газета The Washington Post со ссылкой на документы вооруженных сил сообщила, что 48-летний Уилан служил в Корпусе морской пехоты. По данным издания, американец был уволен из армии после того, как его осудили за воровство. К моменту задержания он являлся директором по вопросам безопасности американской компании BorgWarner. Она производит автомобильные детали. Там уже подтвердили задержание своего сотрудника и отметили, что Уилан прилетел в Москву не по работе. В России же, утверждает газета, американец регулярно бывал последние десять лет.

В Кремле пока никак не прокомментировали задержание Уилана.

Комментарии

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grazschdanin 02 января 2019 | 18:40

НОВОСТИ
17:31, 02 января 2019
США требуют немедленного возвращения американца Пола Уилана, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже
Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео

НОВОСТИ
16:31, 02 января 2019
США требуют немедленного возвращения американца Пола Уилана, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже
Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео

И вдруг:

18:23, 02 января 2019
США могут потребовать немедленного возвращения американца Пола Уилана, задержанного в Москве по обвинению в шпионаже
Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео

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